بيروت - عامر زين الدين

انتقد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الكلام الأخير لوزير الخارجية البريطاني ديڤيد كاميرون بأن لندن «تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية»، وقال جنبلاط في تعليقه عبر منصة «x»: لقد أعطانا السيد كاميرون دروسا في التاريخ حول فشل اتفاق أوسلو خلال الثلاثين عاما الماضية وضرورة قيام دولة فلسطينية خلال الثلاثين عاما المقبلة، وذكر إمكانية وقف إطلاق النار، ولكن ليس قبل الحل النهائي».

من جهة ثانية، عرض رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، مع النائبة عن الحزب الاشتراكي الإسباني هناء جلول، القضايا السياسية العامة، حيث جرى التأكيد على «متانة العلاقة بين الحزبين، والاتفاق على مزيد من التعاون والتنسيق. انطلاقا من المستجدات المحلية والإقليمية الراهنة». وحضر اللقاء، النائب فيصل الصايغ ونائب رئيس الحزب التقدمي زاهر رعد.