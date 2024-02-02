بتوجيهات من رئيس فريق أصدقاء ذوي الإعاقة د.عيسى الجاسم قام فريق أصدقاء ذوي الإعاقة الضبطية القضائية بزيارة لمستشفى العدان قسم الرعاية التلطيفية للأطفال.

واستمع أعضاء الفريق خلال الزيارة من ممثلي الهيئة الطبية على الخدمات المقدمة لهم ونوع الرعاية الصحية لكل حالة.

وبين الفريق في بيان صحافي أن هدف الزيارة هي الاطمئنان على الرعاية الصحية التي تقدم من قبل وزارة الصحة ومدى حرص أولياء الأمور على متابعة شؤونهم الصحية بالمشاركة الفعلية مع الهيئة الطبية لتحمل المسؤولية، وان كان هناك حالات لا تستدعي المكوث في المستشفى خوفا عليهم من أي عدوى قد تضر بصحتهم.

وتابعت الهيئة في بيانها أنها قامت بحصر ومعرفة حالات ذوي الإعاقة دائمي الإقامة ومعرفة عدد الحالات

المهملة من قبل ذويها.