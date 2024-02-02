أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز جديدة باتجاه البحر.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيئول في بيان إن «الجيش رصد إطلاق عدة صواريخ كروز غير محددة في البحر قبالة الساحل الغربي».

وهذه ثالث عملية إطلاق صواريخ كروز تجريها كوريا الشمالية خلال أسبوع واحد، وسط تصاعد التوتر بين سيئول وبيونغ يانغ.

وأجرت كوريا الشمالية الثلاثاء الماضي تجربة إطلاق صاروخ قالت إنه صاروخ كروز استراتيجي.

وقبل ذلك بيومين، أشرف الزعيم كيم جونغ أون شخصيا على اختبار صاروخين قالت بيونغ يانغ إنهما صاروخان كروز من الجيل الجديد تم إطلاقهما من غواصة.

وكانت كوريا الشمالية أعلنت في يناير المنصرم أنها اختبرت «نظام أسلحة نووية تحت البحر» وصاروخا بالستيا فرط صوتي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بعدما أجرت العام 2023 العديد من اختبارات الأسلحة.

ولا تخضع اختبارات صواريخ كروز التي تحلق في الغلاف الجوي، للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، خلافا للصواريخ البالستية التي تعتمد تكنولوجيا صواريخ الفضاء.

وتعمل صواريخ كروز بالدفع النفاث وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية، ما يجعل اكتشافها واعتراضها أكثر صعوبة.

وفي سياق منفصل، زار كيم جونغ أون حوض بناء السفن في نامفو، على بعد 65 كيلومترا جنوب غرب بيونغ يانغ، حيث دعا إلى تعزيز البحرية الكورية الشمالية «للدفاع بشكل موثوق عن السيادة البحرية للبلاد وتكثيف الاستعدادات الحربية»، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية الجمعة.

وتم اطلاع كيم جونغ أون خلال زيارته إلى نامفو على «خطة جديدة عملاقة» قررها الحزب الحاكم في ما يتعلق بالقوات البحرية، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية التي لم تقدم أي تفاصيل عن محتوى هذه الخطة.

وكانت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية مدرجة على قائمة الأسلحة الاستراتيجية التي ترغب كوريا الشمالية بامتلاكها، حسبما جاء في مؤتمر كبير للحزب الواحد في العام 2021، إلى جانب رأس حربي تفوق سرعته سرعة الصوت وأقمار صناعية للتجسس وصواريخ بالستية عابرة للقارات تعمل بالوقود الصلب.

وفي العام 2023، أطلقت كوريا الشمالية «غواصة هجومية نووية تكتيكية». وقال الجيش الكوري الجنوبي في ذلك الوقت، إن هذه الغواصة لا تبدو جاهزة للعمل، بينما اعتبر محللون أنها نسخة معدلة من غواصة تعمل بالديزل والكهرباء مصممة في الخمسينيات، مشككين في قدراتها.