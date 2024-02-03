مبارك الخالدي

حقق التضامن مفاجأة كبيرة في بطولة كأس سمو الأمير بإقصائه الكويت حامل اللقب من الدور ربع النهائي للبطولة بعد التغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 بعد ان انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ستاد الصداقة والسلام ليتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تقدم للتضامن عمرو وادي (46)، وتعادل للكويت يوسف ناصر (70).

وجاء الشوط الاول دون المستوى خصوصا من جانب الكويت الذي لم يظهر بمستواه المعهود وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن دون فاعلية على مرمى منافسه باستثناء بعض المحاولات لإبراهيم كميل التي لم ترتق لمستوى الخطورة، وفي المقابل لجأ التضامن إلى التكتل الدفاعي وإغلاق منافذه معتمدا على الكرات المرتدة لاستغلال المساحات الشاغرة ونجح في الحصول على مبتغاه من فرصة وحيدة بتمريرة طولية من أحمد الدالي إلى المهاجم عمر وادي الذي انفرد وسدد الكرة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى الحارس سعود الحوشان (46).

وفي الشوط الثاني اختلفت المباراة ودفع مدرب الكويت نبيل معلول بقوته الهجومية بدخول يوسف ناصر وعمرو عبدالفتاح وأحمد الزنكي ليكثف الأبيض من سيطرته ومحاولاته، وفي المقابل احرج التضامن منافسه وسدد عبدالفتاح كرة من داخل المنطقة، لكنها علت العارضة (64) وتوغل محمد دحام من الجهة اليسرى ومرر الكرة لعبدالفتاح الذي سدد بقوه لكن الحارس عبدالرحمن عجاج تألق في التصدي للكرة (70)، ونجحت محاولات الكويت المكثفة في التسجيل بتسديدة لطلال الفاضل ارتدت من الدفاع ليتابعها يوسف ناصر ويسكنها الشباك (72). وكاد جيوفاني داسيلفا يدرك مرمى الكويت بكرة خلفية (باك وورد) مرت بجوار القائم الأيمن للحارس الحوشان.

لينتهي الشوط الثاني بالتعادل ليذهب الفريقان إلى شوطين إضافيين، لكن لم يشهدا جديدا، ليتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح التضامن 5-4.

وسجل للكويت يوسف ناصر وعمرو عبدالفتاح وعلي حسين وفهد الهاجرى وأهدر محمد دحام. وسجل للتضامن شاهين الخميس واحمد الدالي وداسيلفا وابو بكر كيتا ومحمد القبندي.