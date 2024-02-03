استمراراً لجهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعقب مروجيها ومهربيها وحماية المجتمع من هذه الآفة المدمرة، تمكن ‎قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (إدارة المكافحة المحلية) من ضبط 3 اشخاص وبحوزتهم 6 كيلو مخدرات متنوعة (شبو - حشيش) و5 كيلو من بودرة الليريكا و133 ألف حبة مؤثرات عقلية وسلاح ناري من غير ترخيص في 3 قضايا مختلفة‏.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي، وتمت إحالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.