يحيى حميدان

حجز السالمية المقعد الأخير في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير لكرة القدم بعد فوزه على كاظمة 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 4-4 في الوقتين الأصلي والإضافي اليوم (الجمعة) على ستاد علي صباح السالم في ختام الدور ربع النهائي.

وبذلك اكتمل عقد المربع الذهبي للبطولة الغالية، حيث سيلتقي القادسية مع العربي في "ديربي خاص"، والتضامن مع السالمية يوم الخميس المقبل لتحديد طرفي المباراة النهائية.

جاءت أحداث الشوط الأول من المواجهة متقلبة ومليئة بالاثارة غير المتوقعة، وسجل فواز عايض هدف السبق لفريقه السالمية بمتابعة للكرة بعد تشتيت غير سليم من لاعب كاظمة خالد شامان (2).

وأخذت المباراة منحى آخر بعد قرار الحكم عبدالله عرب إشهار البطاقة الحمراء لمدافع "السماوي" بدر جمال الذي دفع مهاجم "البرتقالي"، الأردني أحمد عرسان، المنفرد خارج منطقة الجزاء (7).

واستغل الفريق الكظماوي هذا النقص وأحرز هدف التعديل بتسديدة جميلة من شريدة الشريدة وسكنت كرته الزاوية اليسرى البعيدة للحارس "السلماوي" عبد الرحمن الفضلي (23).

الا أن كاظمة لم يبد رغبة في اضافة هدف آخر، وقلب السالمية الأمور لصالحه بعدما سجل هدفين آخرين حملا توقيع القادم الجديد الليبي السنوسي الهادي بعد مجهود فردي مميز منه (27)، وجاء الهدف الثالث من الغاني أبودو إيساكا بحركة "اكروباتية" إثر تمريرة رائعة من عبدالمحسن التركماني (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم "السماوي" 3-1.

وفي الشوط الثاني، اختار مدرب السالمية، الكرواتي أنتي ميشا، اللعب بأسلوب دفاعي متوقع لتأمين التقدم وصعوبة مجاراة المنافس في ظل النقص العددي، وشكلت تحركات جناح "البرتقالي"، توني سيلفا من غينيا بيساو، الكثير من الازعاج لدفاع "السماوي".

واستطاع كاظمة أن يقلص الفارق بعدما قدم سيلفا الكرة على طبق من ذهب لشبيب الخالدي، ليسددها الأخير بقوة في شباك الحارس الفضلي (70).

وجر العرسان المباراة لوقت إضافي بتسجيله هدف التعادل لصالح كاظمة من ركلة جزاء صحيحة احتسبها الحكم عرب بعد لمسة يد من مدافع "السماوي" البرازيلي أليكس ليما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل 3-3.

ووضع شبيب فريقه كاظمة بالمقدمة بعد كرة مرسومة وصلت له من البديل جراح الهلالي (91).

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، وهز أليكس ليما شباك "البرتقالي"، ليحرز هدف التعادل ل "السماوي" (110)، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح السالمية 4-3.

ونجح "السماوي" في تسجيل 4 ركلات من ليما وفهد المجمد ويوسف العنيزان وفهد صباح، فيما سجل ل "البرتقالي" كل من حمد حربي والجزائري رضا بنشا والعرسان، وأضاع شبيب وطلال القيسي ركلتيهما.