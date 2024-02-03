أسفرت جهود الإدارة العامة للمرور ليوم الخميس الماضي عن تحرير «3309» مخالفات مرورية متنوعة كما تمت احالة (9) أشخاص إلى نيابة الاحداث وشخص الى نظارة المرور، وضبط شخصين مطلوبين أمنياً.

‏كما أسفرت الحملات عن حجز (6) مركبات واحالتها الى كراج الحجز، وتحرير (42) مخالفة أصوات مزعجة، وضبط (16) مركبة مطلوبة، كما تم تحرير عدد (107) مخالفات (الرادار), وضبط شخص مخالف لقانون الإقامة و(4) أشخاص لا يحملون اثباتا.

‏وتؤكد الإدارة على استمرار حملات الإدارة العامة للمرور وأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين المرورية وذلك حفاظاً على سلامة مرتادي الطريق.