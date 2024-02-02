الضربات الأميركية "الانتقامية" تطال 12 موقعا للميليشيات الموالية لإيران في سورية

"القيادة الوسطى الأميركية" : ضربنا 85 هدفاً للحرس الثوري وفيلق القدس في سورية والعراق

أعلن مسؤولون أميركيون ان الولايات المتحدة بدأت شن ضربات جوية في شرق سورية ردا على الهجوم على قاعدتها في الاردن. وأفادت وسائل اعلام سورية بأن القصف استهدف مناطق الحيدرية والشبلي في الميادين بريف دير الزور.

ونقلت محطة "فوكس نيوز " عن مسؤول أميركي أن " الضربات بداية حملة طويلة لاستهداف وكلاء إيران بالعراق وسورية"، فيما أفاد موقع "أثر برس" بأن نقاطا مشتركة بين الجيش السوري والقوات الرديفة ببلدة عياش في الريف الغربي لدير الزور، تعرضت لاستهداف جوي. وقال ان القصف اسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من القوات الرديفة في منطقة مزار عين علي في محيط مدينة الميادين.

وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن الغارات التي استهدفت مناطق في ريف دير الزور، أسفرت عن مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران واصابة آخرين في "ضربات يرجح أن تكون أميركية"، وتحدثت وسائل اعلام ايرانية عن ارتفاع عدد القتلى الى أكثر من 10.



وأضاف المرصد أن 3 جولات من طائرات حربية استهـدفت مواقع الميلـيشـيات الإيرانية في الميادين وأطرافها وبادية الميادين ومنطقة بين البوكمال والميادين وكان تحدث عن إرباك كبير في صفوف المجموعات الموالية لإيران التي قامت بعملية إعادة انتشار وتموضع. وتحدثت مواقع محلية سورية ان الميليشيات اخلت العديد من المواقع في شرق البلاد على الحدود العراقية- السورية.

ومع تجدد الضربات الجوية التي وصفها مسؤولون أميركيون بـ"الانتقامية" على مواقع في الميادين شرقي دير الزور، أفادت وسائل اعلام سورية أنها استهدفت 12 موقعا للميليشيات الموالية لإيران، في سورية، بعضها يطال نقطة ببلدة الهري في مدينة البوكمال. وقال التلفزيون السوري ان عددا من القتلى والجرحى سقطوا "في العدوان الأمريكي على عدد من المواقع في البادية والحدود السورية العراقية".

وفي وقت لاحق اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية انه تم شن غارات جوية في العراق وسورية ضد مواقع الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني ووكلاء ايران.

وقالت في بيان إن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه، وأنها ضرب أكثر من 85 هدفا بطائرات انطلقت من الولايات المتحدة ضمت قاذفات بعيدة المدى.