أكد وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، الحرص على التواصل المستمر والفعال مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعتمدين لدى دولة الكويت بما يسهم في خدمة المصالح المشتركة ومزيد من الارتقاء بالعلاقات الديبلوماسية إلى آفاق أرحب. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير اليحيا للصحافيين عقب التجمع السنوي الذي يقيمه محافظ العاصمة الأسبق الشيخ علي جابر الأحمد الصباح لأعضاء البعثات الديبلوماسية العربية والأجنبية وعائلاتهم في مزرعة (عزايز) بمنطقة العبدلي.

وأعرب اليحيا عن الشكر والتقدير للمستضيف الشيخ علي الجابر الصباح على "هذه الدعوة الكريمة" مضيفاً أن هذا التجمع السنوي الودي مستمر منذ نحو 28 عاماً ويشكل نقطة إلتقاء وفرصة سانحة لمزيد من التواصل بين كل الديبلوماسيين المعتمدين لدى دولة الكويت.

وذكر أن هذه الفرصة أتاحت له الالتقاء بأغلبية رؤساء البعثات الديبلوماسية في البلاد بعد توليه منصبه الوزاري، معرباً عن تطلعه للالتقاء بهم في ديوان عام وزارة الخارجية وبحث كل ما من شأنه أن يعزز العلاقات الثنائية التي تربط دولة الكويت بدولهم.