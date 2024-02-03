برصاصة لوكمان، عبرت نيجيريا كأول أطراف نصف النهائي بالفوز على أنغولا بهدف دون رد في أولى مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

تقدم أديمولا لوكمان للنسور الخضراء في الدقيقة 41، وأضاعت أنغولا أكثر من فرصة التعادل لتنتهي المغامرة.

وبذلك يلتقي منتخب نيجيريا بالفائز من جنوب أفريقيا والرأس الأخضر المقرره البوم السبت.

وتأهلت نيجيريا إلى المربع الذهبي للمرة الـ 16 في تاريخها، وتواصل رحلة مطاردة اللقب الرابع بعد 1980 في الديار، و1994 في تونس، و2013 في جنوب أفريقيا.

أما أنغولا فتوقفت عند معادلة إنجازها الأكبر للمرة الثالثة في تاريخها ببلوغ ربع النهائي بعد 2008 و2010، وإن كان الإنجاز الذي تحقق هنا هو اجتياز أول دور إقصائي في تاريخها مع كأس الأمم حين عبرت دور الـ 16 على حساب ناميبيا، حيث كانت نسختي 2008 و2010 بنظام 16 فريقًا وتؤهل من المجموعات إلى دور الثمانية مباشرة.