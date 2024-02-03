القاهرة - خلود أبوالمجد

أعلن مركز السينما العربية عن تقديم جائزة «شخصية العام العربية السينمائية» إلى مهند البكري المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، لجهوده المؤثرة في دعم السينما الأردنية والعربية عبر البرامج والفعاليات المتنوعة التي تقدمها الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

لعب البكري دورا رئيسيا في تشكيل المشهد السينمائي والترفيهي بالأردن في السنوات الماضية وإرساء منظومة إنتاجية شاملة تضم برامج متنوعة للتدريب وبناء القدرات وبرامج الإنتاج والدعم والتسهيلات اللوجستية والترويج السياحي وغيرها من الأنشطة التي تضطلع بها الهيئة الملكية.



ورحب علاء كركوتي وماهر دياب الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية بهذا الاختيار في تصريح مشترك لهما، وقالا: «ما قدمه مهند البكري خلال السنوات الماضية منذ توليه مسؤولية إدارة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام هو مجهود كبير ومثير للإعجاب تجني ثماره صناعة السينما الأردنية بشكل ملحوظ عبر الإنجازات المتتالية التي حققتها في المحافل الدولية والمحلية والتي من بينها مشاركة فيلم «إن شاء الله ولد» في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي وفوزه بجائزتين في سابقة هي الأولى من نوعها بالسينما الأردنية، إضافة إلى مشاركة الفيلم القصير (البحر الأحمر يبكي) في قسم نصف شهر المخرجين، يفخر مركز السينما العربية بتقديم جائزة العام السينمائية للبكري تقديرا لمجهوده المميز في دعم السينما الأردنية والعربية».



وتأتي جائزة «شخصية العام السينمائية» ضمن استراتيجية مركز السينما العربية للترويج لصناعة السينما العربية على المستوى الدولي، ودعم السينما العربية، وتشجيع المبادرات ذات الدور البارز، وفي السنوات الماضية قدم المركز الجائزة إلى وزيرة الثقافة التونسية السابقة شيراز العتيري، والمنتج والمؤلف محمد حفظي الرئيس السابق لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعبدالحميد جمعة رئيس مهرجان دبي السينمائي الدولي ومسعود أمر الله آل علي المدير الفني للمهرجان.