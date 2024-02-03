عبدالكريم العبدالله

أصدر المؤتمر الـ16 للمنظمة الاسلامية للعلوم الطبية "الذكاء الاصطناعي: تعزيز للصحة وتحقيق لمقاصد الشريعة الإسلامية" توصياته ومسودة الوثيقة ومشروعات القرارات الصادرة عنه ، والذي تم تنظيمه برعاية سمو الامير الشيخ مشعل الاحمد.

وقال رئيس المنظمة الاسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله، أن الذكاء الاصطناعي يمثل بداية حقبة جديدة، ويمثل "الصحة الرقمية" التي تعتبر من اهم المجالات، مبينا بأن هذه التقنية لها مخاوف واخطار يجب الحذر منها

ونوه الى الحكم الشرعي للذكاء الاصطناعي ، وهو أنه لا مقارنة بين ما خلق الله تعالى في الكون وفي الآفاق، وبين ما يصنع الإنسان من تقنيات حديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، وأن البشر لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن ما يصنعه البشر من تقنيات؛ فإنما هو بإذن الله، وبالأدوات التي خلقها لهم الله في أنفسهم وفيما حولهم.

وبين ان هناك ضوابط عامة للذكاء الاصطناعي بشرط أن يكون هدفها تحقيق مصالح البشرية، واحترام المعتقدات الدينية، والكرامة الإنسانية، والقيم الإسلامية والإنسانية المشتركة، وجلب المصالح ودفع المفاسد، ومنع الضرر، والعدل والمساواة، والإذن، والنصيحة، والأمانة، والصدق، وتحقيق الشفافية، والمساءلة، والمسئولية، والحماية من العنصرية، والتحيزات ضد الأديان والثقافات، والحفاظ على الخصوصية والسرية، وتحقيق سيطرة البشر على الآلات

وعن التوصيات ، اشار د.الجارالله الى 4 توصيات ، الاولى هي التوصيات العلمية والبحثية للذكاء الاصطناعي، منها إعداد البحوث والدراسات والاطلاع على أفضل الممارسات والمنهجيات المتعلقة بمجالات التحول الرقمي، و التوصية بدعوة الجهات العلمية والبحثية لمتابعة أحدث التطورات، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية ، وعمل دراسات وافية في جميع مجالات حول فوائد الذكاء الاصطناعي، وتمويل الابحاث العلمية المتعلقة به، وعمل الدراسات الاجتماعية الكافية للإحاطة بكافة التأثيرات المحتملة للذكاء الاصطناعي على المجتمع.

وتابع : أما التوصية الثانية ، فهي التوصيات التطبيقية لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، واهمها تكوين لجان مشتركة بين أساتذة الطب، والشريعة، والشركات المنتجة للأجهزة، ووكلاء عن المرضى، للتعاون في وضع المعايير اللازمة لضبط منظومة الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وتلافي ما قد يكون فيها من عيوب، و التوصية بإسناد القرارات العلاجية الأساسية للبشر وليس للأجهزة، فضلا عن التوصية بضبط برامج تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يتوافق مع الأحكام الشرعية، والأعراف الطبية والاجتماعية، و التوصية بعدم السماح باستخدام الذكاء الاصطناعي في تغيير الجينات.

وافاد بأن التوصية الثالثة هي دعم التحول الرقمي ونشره، وتتمثل في نشر فوائد التحول الرقمي، وترسيخ دعائمه، والعمل على اتساع رقعته، والتشجيع على ذلك، على المستوى الرسمي والشعبي، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الرقمية الشاملة، ورفع مستوى فاعلية وكفاءة الأداء الرقمي، من خلال تمكين الجهات الحكومية، بالاضافة الى دعم متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات، و إبرام اتفاقيات ومذكرات التفاهم وعقد الشراكات مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية لدعم التحول الرقمي، علاوة على إنشاء هيئات وجهات رسمية مختصة في كل دولة تنفرد بتمثيل الدولة أمام الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية في جميع المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والإحصاء والتحول الرقمي، وتكون مسؤوليتها الأولى مراقبة الضوابط الشرعية والأخلاقية لعملية الأتمتة، أما التوصية الرابعة والاخيرة هي الضوابط الفقهية والدينية حتى لا ي رح الذكاء الصناعي بموضوعات تمس الشرع والعقيدة والعدالة في الاستخدام او سوء التطبيق ، والتلاعب بالجينات وتغيير خلق الله .

واختتم د.الجارالله تصريحه بتقديم الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ مشعل الاحمد، على رعايته للمؤتمر.