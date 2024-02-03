أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية عن تولي جون روك منصب العضو المنتدب اعتبارا من 1 فبراير 2024، ويتمتع روك بمسيرة مهنية متميزة تمتد على مدار 30 عاما، حيث شغل جون العديد من المناصب القيادية خلال مسيرته المهنية على مدار 30 عاما، كما أنه لديه خبرة كبيرة في مجال ريادة وتطوير الأعمال في البيئات المختلفة.

وصرح رئيس مجلس الإدارة لؤي جاسم الخرافي بأن اختيار جون روك لشغل المنصب تم بعناية، حيث قاد عدد من المؤسسات العالمية في مناطق جغرافية مختلفة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأدار قطاعات متعددة مثل النفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والقطاعات النووية والتي يتقابل بعضها مع مجالات أعمال الشركات التابعة للشركة القابضة المصرية الكويتية.

وقبل التحاق روك بالشركة القابضة المصرية الكويتية، شغل منصب المدير التنفيذي للعمليات في شركة South Tees Development في المملكة المتحدة، وقاد أكبر مشروع تجديد في قطاعي تحول الطاقة والطاقة المتجددة بأوروبا باستثمارات تجاوزت 2 مليار جنيه إسترليني.

وانتقل روك في عام 2013 إلى منطقة الشرق الأوسط حيث شغل منصب عمل مدير عام شركة Interserve البريطانية، والتي تعمل في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والمرافق والهندسة والبناء في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

ثم شغل في عام 2019 منصب الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Bilfinger بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مسؤولا عن جميع عمليات الشركة في المنطقة في قطاعات المرافق والنفط والغاز والبتروكيماويات والبنية التحتية والقطاعات النووية.

ويتمتع روك بخبرة في استراتيجيات التكامل من خلال دراسة لطرق النمو المبتكرة، بالإضافة إلى خبرته في تنفيذ عمليات الاستحواذ في المملكة المتحدة والصين والشرق الأوسط.

وعقب الخرافي أن ذلك التغيير الاستراتيجي في الإدارة يأتي بعد أن أبدى العضو المنتدب الحالي شريف الزيات رغبته مؤخرا في عدم الاستمرار بمنصبة لأسباب شخصية، وبناء لرغبته تم التوافق أن يكون آخر يوم له في منصب العضو المنتدب في تاريخ 31 مارس 2024، وتوجهنا له بخالص الشكر عما بذله من مجهودات كبيرة خلال السنوات الماضية انعكست بشكل إيجابي على أعمال الشركة القابضة وعلى نتائجها المالية، حيث إن صافي ربح الشركة في عام 2015 كان 36 مليون دولار، وبفضل توسيع قاعدة الأعمال استمرت معدلات الربحية في الارتفاع، حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 241 مليون دولار في عام 2022 وتمكنت الشركة من تحقيق صافي ربح 137 مليون دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2023 على الرغم من التحديات التي تواجهها الأسواق العالمية.

كما أعرب الخرافي عن شكره وتقديره لموظفين الشركة القابضة والشركات التابعة والزميلة على تفانيهم وجهودهم التي كان لها دور رئيسي في تحقيق هذا الأداء المتميز.

وتواصل الشركة القابضة المصرية الكويتية استكشاف فرص النمو في المنطقة لدعم استراتيجيتها في تنمية إيراداتها من العملات الأجنبية، ضمن خطة السعي لزيادة عوائد مساهمين الشركة بطريقة مستدامة، كما قررت الشركة تخصيص أكثر من 200 مليون دولار كنفقات رأسمالية لتمويل التوسعات الاستثمارية خلال عام 2023، ما يؤكد الثقة في إمكانات النمو التي تتمتع بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والزميلة.