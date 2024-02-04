

صدر قرار وزاري رقم 38 لسنة 2024 بشأن الاعتداد بالهوية الإلكترونية لمنتسبي الوزارة العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية جاء فيه:



مادة 1: يعتد بالهوية الإلكترونية كهوية عمل رسمية لمنتسبي وزارة الداخلية العسكريين الصادرة من خلال تطبيق وزارة الداخلية قبل كافة الجهات في الدولة والمواطنين والمقيمين، ويتعين العمل بموجبها في كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، وللاستدلال على وجودها وصلاحية سريانها.



مادة 2: على وكيل الوزارة بالتكليف تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.