

القاهرة ـ محمد سامي



أعلن نادي الزمالك رسميا عن التعاقد مع البرتغالي غوزيه غوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم ونصف الموسم ليصبح سادس برتغالي يتولى تدريب «الأبيض» عبر تاريخه بعد نيلو فينغادا، مانويل كاغودا، جايمي باتشيكو، غوسفالدو فيريرا، وأغوستو إيناسيو.



وكشف المتحدث الرسمي باسم «القلعة البيضاء» أحمد سالم عن أهم بنود التعاقد مع غوميز والذي يشترط نجاح البرتغالي في الفوز ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتأهل إلى دوري الأبطال وخلاف ذلك، يحق للزمالك إنهاء العقد دون الالتزام بأي شروط جزائية لمصلحة المدرب.



ويسعى «الأبيض» للعودة إلى منصات التتويج هذا الموسم بعد نتائج مخيبة للآمال في الموسم الماضي.



يذكر أن الزمالك يحتل حاليا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة.



وعمل البرتغالي سابقا بالمنطقة العربية، حيث تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل إلى أهلي جدة السعودي، قبل أن يتولى تدريب بني ياس الإماراتي، فيما تولى في البرتغال القيادة الفنية لأندية ريو أفي ماريتمو البرتغاليين، وخاض آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه سبتمبر الماضي.



وسيعاون غوميز كل من أندريس بيكيه مدرب مساعد، لويس فيسنتي مدربا للحراس، وجواو ميشيل مدربا للأحمال.



وفي آخر أخبار «القلعة الحمراء»، بدأ اللاعب المغربي رضا سليم جناح الفريق المشاركة في التدريبات الجماعية على ملعب «مختار التتش» استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 16 الجاري، فيما يخوض أحمد نبيل كوكا المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة التي لحقت به بمعسكر المنتخب الأخير.



من ناحية أخرى، أعلنت إدارة النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع اللاعبين هشام محمد والبوركيني إيريك تراوري لاعبي بيراميدز في صفقتي انتقال حر بعد استغناء الأخير عنهما، كما تم الاتفاق مع أحمد الشيخ جناح الاتحاد السكندري للعب بقميص «الدراويش» لمدة موسم ونصف الموسم.



وفي نتائج بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة، صعد سيراميكا كليوباترا حامل اللقب إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية بفوزه على سموحة 2-0 ليضرب موعدا في نصف النهائي مع الاتحاد السكندري، كما يلاقي المصري البورسعيدي منافسه طلائع الجيش في اللقاء الثاني لنصف النهائي بعد تفوقه على بيراميدز 3-1، وتقام منافسات نصف النهائي الثلاثاء المقبل.



إلى ذلك، حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد نهائي بطولة كأس مصر نسخة موسم 2022-2023 بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك لتقام يوم 13 مارس المقبل وذلك قبل بدء منافسات دور الـ 32 لنسخة الموسم الحالي.