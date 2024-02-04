

انطلقت أمس بطولة الكويت الدولية السنوية الـ 22 لسباقات الهجن بمشاركة واسعة من ملاك الهجن في الكويت وعدد من الدول الخليجية والعربية متضمنة 82 شوطا تقام على مدى ستة أيام في مضمار الشهيد فهد الأحمد التابع للنادي الكويتي لسباقات الهجن منظم البطولة.



وشهد اليوم الأول للبطولة إقامة 21 شوطا منها 17 في الفترة الصباحية و4 أشواط رئيسية في الفترة المسائية تزامنا مع الافتتاح الرسمي للبطولة على أن تتوالى السباقات تباعا حتى ختامها الخميس المقبل بإقامة العديد من الأشواط الرئيسية وفي مقدمتها الشوط الأهم للبطولة للتنافس على السيف الذهبي.



وقال أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ومدير البطولة ربيح العجمي إن البطولة أصبحت أحد أهم الملتقيات التي تجمع محبي هذه الرياضة العربية الأصيلة من الدول الخليجية والعربية، نظرا إلى سمعتها الكبيرة التي أسستها في نسخها الـ 21 الماضية.



وأضاف أن اللجنة المنظمة رصدت جوائز نقدية قيمة للملاك الفائزين في السباقات إضافة إلى الكؤوس والرموز والسيوف والخناجر المرصعة بالذهب والفضة، منوها بتعاون ملاك الهجن مع اللجنة المنظمة.



وأشار إلى أنه «تم تخصيص 22 شوطا في البطولة للهجن العائدة لأصحاب السمو والشيوخ والأمراء والباقي للمواطنين»، مضيفا أن اللجنة خصصت في الوقت ذاته عددا من أشواط المواطنين لهجن الإنتاج المحلي بالبلاد لدعم ملاكها في الكويت وتشجيعهم على الإنتاج.