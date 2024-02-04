

اختتمت مساء أمس الدورة الأولى لبطولة البادل المحلية التي تنظمها أكاديمية ديفاينت على مدار يومين بملاعب فندق الريجنسي للبادل، حيث أكد راعي البطولة الشيخ راكان بدر الصباح أن رياضة البادل تعيش حالة من الزهو بين الرياضات الأخرى في الكويت، فضلا عن أنها تحظى بزخم هائل على المستويين المحلي والإقليمي وإقبال كبير على ممارستها واحترافها بين الشباب والشابات.



وأضاف ان رعايته للبطولة تأتي من منطلق إيمانه بضرورة غرس ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع وتشجيع الشباب على ممارستها، وهو ما ينعكس إيجابيا على تحقيق عنصر التنمية الصحية المستدامة في رؤية كويت جديدة 2035، مؤكدا أن الكويت تدخل الآن عهدا جديدا من التقدم والتطور على جميع الأصعدة والمستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية، في ظل بداية حكم صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.



وكشف الشيخ راكان عن أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة التي تبلغ 15 ألف دولار وزعت على المراكز الـ 3 الأولى لـ 3 فئات، تتضمنها البطولة للرجال والسيدات والناشئة من المشاركين في المنافسات تحت سن 16 عاما، لافتا إلى أن عدد المشاركين في البطولة بفئاتها الـ 3 بلغ 160 لاعبا ولاعبة.