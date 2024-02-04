القاهرة - ناهد إمام



أعلن د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة سيبدأ في تسليم عن تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد 4/2/2024، حتى يوم الخميس 18/4/2024، في أيام محددة.



وأوضح م.محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي في المجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 - 39 - 44 - 46 - 49 - 64 - 65 - 70 - 78 - 79 - 80)، يوم الأحد 4/2/2024، والقطع بالمنطقة 232 أرقام (8 - 28 - 31 - 45 - 49 - 55 - 60)، يوم الإثنين 5/2/2024، والقطعتين رقمي 9 - 20 بالمنطقة 332، يوم الأربعاء 7/2/2024، والقطع بالمنطقة 632 أرقام (1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15)، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 17: 27، يوم الأحد 11/2/2024، والقطع أرقام (28 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42)، يوم الاثنين 12/2/2024.



وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة المركزية ج أرقام (1/11 - 1/12 - 1/21 - 1/22 - 2/11 - 3/11 - 3/21 - 4/11 - 4/21 - 4/22 - 6/44)، يوم الأربعاء 14/2/2024، والقطعتين رقمي 8/11 و8/21، يوم الخميس 15/2/2024، مضيفا انه سيتم تسليم القطع بالمنطقة شمال الجامعة من 1: 11، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع أرقام (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23)، يوم الاثنين 19/2/2024، والقطع من 24: 38، يوم الأربعاء 21/2/2024، والقطع أرقام (35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65)، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع أرقام (66 - 67 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 78 - 79 - 80)، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع أرقام (81 - 82 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92)، يوم الإثنين 26/2/2024، والقطع أرقام (93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104)، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع أرقام (105 ومن 133: 142)، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 143: 153، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 154: 157، يوم الاثنين 4/3/2024.



وقال: سيتم تسليم القطع بمنطقة شرق المدينة أرقام (1 - 7 - 13 - 15 - 16 - 19 - 23 - 26 - 28 - 29 - 39)، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع أرقام (49 - 52 - 63 - 77 - 83 - 90 - 93 - 105 - 106 - 109 - 117)، يوم الخميس 7/3/2024، والقطع أرقام (118 - 121 - 122 - 131 - 134)، يوم الأحد 10/3/2024.