ذكر تقرير الشال أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير 2024 كان أكثر نشاطا مقارنة بأداء شهر ديسمبر 2023، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مصاحبا ارتفاع جميع مؤشرات الأسعار، كما أرتفع مؤشر السوق الأول بنحو 6.5% ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 7.2%، فيما ارتفع مؤشر السوق العام (وهو حصيلة أداء السوقين) بنحو 6.6%، وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنحو 7.9%.



في الوقت نفسه، أكد التقرير ارتفاع سيولة البورصة المطلقة في يناير مقارنة بسيولة ديسمبر، حيث بلغت السيولة نحو 1.478 مليار دينار مقارنة بنحو 883.8 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 67.2%، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 67.2 مليون دينار، أي بارتفاع بنحو 29.2% عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ نحو 52 مليون دينار، ومرتفعا أيضا بنحو 40.5% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير 2023 البالغ نحو 47.8 مليون دينار.



ومضى التقرير يقول ان توجهات السيولة في شهر يناير ما زالت تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل الا على 1.8% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.4% فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة نسبيا والسائلة، فقد حظيت 12 شركة (ضمنها 6 شركات في السوق الأول) قيمتها السوقية تبلغ نحو 3.5% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة بنحو 37.4% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال شهر يناير 2024، فكان كالتالي:



السوق الأول (31 شركة)



حظي السوق الأول بنحو 986.8 مليون دينار أو ما نسبته 66.8% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ 84.0% من سيولته ونحو 56.1% من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 16.0% فقط من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 16.8% من سيولته ونحو 11.2% من سيولة السوق وتلك نسب تركز عالية.



السوق الرئيسي (118 شركة)



حظي بنحو 490.3 مليون دينار أو نحو 33.2% من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20% من شركاته بـ 83.6% من سيولته، بينما اكتفت 80% من شركاته بنحو 16.4% من سيولته ما يعني أن تركز السيولة فيه أيضا بمستوى عال.



وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، نرى تقدما في نصيب السيولة للسوق الرئيسي ليناير 2024 مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2023، حينها كان نصيب السوق الأول 79.1% تاركا نحو 20.9% لسيولة السوق الرئيسي.