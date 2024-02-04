قالت وزارة النقل الأميركية إن شركات شحن أبلغتها بأنها «تتوقع زيادة التكدس في بعض موانئ الحاويات الأميركية في الأسابيع الأربعة إلى الستة المقبلة مع تغيير مسار الشحنات لتجنب البحر الأحمر».



وأضافت الوزارة أن أصحاب الشركات نقلوا مخاوفهم في مكالمة مع مكتب الشحن المتعدد الوسائط التابع للوزارة يوم الخميس الماضي.



وركزت المكالمة على مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الوضع في البحر الأحمر، حيث أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطل الشحن.



وحولت شركات شحن مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر منذ أن بدأت حركة الحوثي اليمنية، المتحالفة مع إيران وتسيطر على مناطق كبيرة من اليمن، في شن هجمات على سفن فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات جوية ضد الحوثيين.



وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن حركة الشحن التي تمر عبر قناة السويس انخفضت 45% في الشهرين الماضيين بعد تحويل شركات شحن مسار السفن نتيجة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، مما أدى إلى ارتباك طرق التجارة البحرية المضطربة بالفعل.