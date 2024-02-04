عاطف رمضان



أفاد المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي في تصريح لـ «الأنباء»، بأنه تم الانتهاء من مشروع طريق النويصيب الذي يبدأ من ملتقى طريق 30/40 إلى منفذ النويصيب.



وأضاف العصيمي ان طريق النويصيب يتكون من 9 جسور بطول 11 كيلومترا، وأيضا 4 جسور لعبور الجمال وأعمال طرق جديدة بطول 37 كيلو، مضيفا ان العقد شمل تغييرا كاملا لشبكات المياه والتلفونات وشبكة صرف الأمطار وإنارة شوارع وكابلات الضغط العالي، وأنه جار الآن أعمال النظافة والزراعات التجميلية.



ولفت إلى ان مشروع تطوير طريق النويصيب يعد من إحدى ركائز خطة التنمية في مجال تطوير الطرق بهدف حل مشكلة الزحام ‏في ‏الكويت. وأوضح أن المشروع يهدف كذلك إلى تطوير حركة الطرق الجنوبية الحدودية وتأمين حركة التفافية بجسور علوية وبمواصفات الطرق ‏السريعة ‏وتوفير مداخل ومخارج على الطريق لخدمة التوسعات السكانية المتمثلة في مدن جنوب البلاد.