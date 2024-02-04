ليلى الشافعي



برعاية وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فيصل الغريب، نظمت الهيئة أمس في واحة مشرف يوما رياضيا للقصر المشمولين برعايتها وأسرهم بمشاركة بعض العاملين وأسرهم. وقال مدير عام الهيئة م.حمد البرجس في تصريح له إن الحرص على تنظيم ورعاية الأنشطة الرياضية للقصر وذويهم يأتي في إطار إدراك قياداتها لأهمية الرياضية وتأثيراتها الإيجابية وكونها أهم العناصر المعززة لتمكين الشباب من الجنسين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالنظر إلى تأثيراتها الإيجابية العديدة داخل المجتمع وخصوصا في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي.



وأوضح البرجس أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية والبدنية توفر فوائد اجتماعية وصحية شتى، في مقدمتها تحسين اللياقة البدنية والتحول الى أساليب الحياة الصحية المقوية للمناعة من الامراض، فضلا عن دورها في تنشيط الصحة العقلية الإيجابية والتطور الإدراكي الى جانب تأثيراتها الإيجابية على الحالة النفسية.



وأشار الى أن ممارسة الأنشطة الرياضية وخصوصا الجماعية منها تنمي سلوكيات إيجابية عديدة، منها العمل بروح الفريق، واحترام القواعد والآخرين، والتعاون، والانضباط، والتسامح، وتعزيز مهارات وخبرات المشاركة في الأنشطة الجماعية والحياة المهنية بشكل عام، بما يعزز في النهاية من التماسك الاجتماعي وتعزيز قدرات المجتمع بشكل عام.