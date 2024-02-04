785 مليون دينار صافي أصول الصناديق التقليدية.. و246 مليون دينار لـ«الإسلامية»



المحلل المالي



كشفت بيانات مالية أعدتها «الأنباء» عن ان إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية، ومنها صناديق الاستثمار في الأوراق المالية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتضمن الأوراق المالية المدرجة في بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية قد بلغ بنهاية عام 2023 نحو 1.03 مليار دينار وبانخفاض قدره 109 ملايين دينار عن نهاية عام 2022 حين بلغ صافي قيمة أصول تلك الصناديق 1.14 مليار دينار بسبب انخفاض رأسمال بعض الصناديق والخسائر التي لحقت ببورصة الكويت خلال العام الماضي.



وأظهرت البيانات أن عدد الصناديق الاستثمارية يبلغ 36 صندوقا موزعة على 20 صندوقا تقليديا و16 صندوقا متوافقا مع الشريعة الإسلامية، حيث بلغ إجمالي صافي قيمة أصول الصناديق التقليدية 785 مليون دينار منخفضة بنحو 89 مليون دينار عن نهاية عام 2022، بينما بلغ صافي قيمة أصول الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 246 مليون دينار وبانخفاض قدره 20 مليون دينار خلال الفترة ذاتها.



ومن الملاحظ تركز الصناديق الاستثمارية التقليدية في 7 صناديق كبيرة الحجم تفوق صافي قيمة أصول الصندوق الـ 50 مليون دينار، وتشكل مجتمعة نحو 79% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية الـ 16، حيث تديرها الشركات الكويتية الرائدة في إدارة الأصول منها الشركة الكويتية للاستثمار والمركز المالي الكويتي وشركة الاستثمارات الوطنية ووفرة للاستثمار الدولي وكامكو إنفست.



ويعتبر صندوق الرائد للاستثمار (الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار) أكبر صناديق الأسهم المحلية التقليدية حجما في الكويت من حيث القيمة السوقية الصافية لأصوله التي بلغت نهاية شهر ديسمبر 2023 نحو 164.31 مليون دينار أي ما يعادل 21% من حجم صناديق الاستثمار التقليدية و16% من حجم صناديق الاستثمار التقليدية والإسلامية، يليه صندوق الوطنية الاستثماري (الذي تديره شركة الاستثمارات الوطنية) بصافي قيمة أصول بلغ 132 مليون دينار ما يعادل 16.8% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية و12.8% من حجم صناديق الاستثمار، بينما بلغ حجم صندوق المركز للعوائد الممتازة نحو 84.3 مليون دينار أي ما يعادل 10.7% من القيمة السوقية الصافية لأصول صناديق الاستثمار التقليدية، أما صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول فقد بلغ صافي قيمة أصوله 79 مليون دينار.



أما صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي بلغ عددها 16 فقد تصدر صندوق المركز العقاري بصافي قيمة أصول بلغ 71 مليون دينار، وصندوق الدرة الإسلامي (كامكو إنفست) وصندوق الفجر (وفرة للاستثمار الدولي) صافي قيمة أصول بلغ 41.3 مليونا و33.6 مليون دينار على التوالي بينما بلغت قيمة صافي أصول صندوق عوائد العقاري (بإدارة أعيان للإحارة والاستثمار) نحو 16.66 مليون دينار وصندوق الكويت الاستثماري (بإدارة الكويتية للاستثمار) 15.5 مليون دينار.



وحول الأداء، أظهرت البيانات انه خلال عام 2023 كان أداء صناديق الاستثمار التقليدية التي تستثمر في الأوراق المالية المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية أفضل من أداء الصناديق التي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، حيث كانت معظم بورصات الخليج حققت أداء إيجابيا خلال السنة وعلى رأسها سوق دبي المالي بعائد نسبته 22% وتداول السعودي بنسبة 14% بينما خسر مؤشر السوق العام لبورصة الكويت 6.5% في عام 2023.



وقد تصدر الصندوق الأهلي الخليجي (بإدارة الأهلي كابيتال للاستثمار) الصناديق التقليدية من حيث الأداء بعائد نسبته 12.29%، حيث بلغ صافي أصول الصندوق 17.36 مليون دينار، وجاء الصندوق الاستثماري للأسهم الخليجية (بإدارة الوطني للاستثمار) في المرتبة الثانية بعائد نسبته 10.9%. أما الصناديق التي تستثمر في اسهم شركات الاتصالات العربية كصندوق زاجل وصندوق الأثير للاتصالات فسجلا عائد نسبته 8% و5.32% على التوالي، أما صندوق وفرة الذي يستثمر في الأسهم المدرجة في بورصة الكويت فقد حقق عائدا إيجابيا نسبته 2.34% وبلغ صافي قيمة أصوله 59.3 مليون دينار.



أما الصناديق الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فقد انقسم أداؤها أيضا بين إيجابي وسلبي وطغى العائد الإيجابي على الصناديق العقارية والتي تستثمر في الأسهم المدرجة في بورصات الخليج والصناديق المتعددة الأصول وبقيادة صندوقي بيتك كابيتال للأسهم الخليجية وصندوق بوبيان للأسهم المحلية والخليجية بعائد نسبته 9.25% و9% على التوالي.