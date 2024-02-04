

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن تعيين محمد الدويلة مديرا عاما لإدارة الخزانة، إذ يتمتع بسجل حافل وخبرة تناهز 19 عاما في مجال الخزانة والاستثمار. ويأتي هذا القرار في إطار تركيز البنك على تنمية رأسماله البشري، والتزامه باستقطاب الكفاءات الوطنية للارتقاء بخدماته ومنتجاته المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمقدمة لجميع شرائح المجتمع.



وفي معرض تعقيبه على هذه الخطوة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: يسرنا كثيرا تعيين محمد الدويلة مديرا عاما لإدارة الخزانة، وبلا شك، سيكون إضافة قيمة إلى فريق عمل KIB. إن خبرته الواسعة وسجله الحافل في إدارة عمليات الخزينة المعقدة يمنحانه رؤى فريدة ومنظورا استراتيجيا سيكون ذا أهمية بالغة في أداء دوره الجديد على أكمل وجه في البنك.



وأضاف: يعد تعيين الدويلة جزءا من التزام KIB المستمر بتعزيز كوادره الوطنية على مستوى القيادات والارتقاء بقدراته التشغيلية وفقا لرؤيته العامة. نحن واثقون بقدرة الدويلة على الإسهام بشكل فعال في تعزيز عمليات إدارة الخزانة، ودفع عجلة الابتكار، وضمان استمرار نجاحها، إضافة إلى تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية لتلبية احتياجات عملاء البنك المتطورة.



وتميزت مسيرة الدويلة المهنية بإنجازات مهمة، حيث كان يشغل مؤخرا منصب نائب المدير العام للخزانة في بيت التمويل الكويتي «بيتك»، وأسس فيه وحدة أسواق رأس المال وترأسها، كما لعب دورا حيويا في إنشاء إدارة الأصول والخصوم في الخزانة. وإضافة إلى ذلك، كانت للدويلة أدوار استراتيجية في الإدارة الخاصة بأسواق رأس المال وأسواق النقد، وإعداد السياسات، وبناء أنظمة تكنولوجيا المعلومات في قطاع الخزانة.



وقبل انضمامه إلى بيت التمويل الكويتي، عمل الدويلة كمتداول أول في قسم الخزانة في البنك الأهلي المتحد - الكويت (AUB)، وقبل ذلك، عمل كمسؤول أول في الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية.



جدير بالذكر أن الدويلة حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية ماسترخت لإدارة الأعمال، إلى جانب درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الكويت. وقد شارك بالتدريس في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل، لاسيما في معهد الدراسات المصرفية، بما يعكس التزامه بإثراء هذا المجال وتنمية قدرات المختصين فيه.