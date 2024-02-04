

في إطار توجهاتها لتعزيز التعاون المشترك مع مختلف الجهات الوطنية، نفذت هيئة أسواق المال دورة إسعافات أولية لمنتسبيها بالتعاون مع الحرس الوطني الكويتي امتدت من 28 يناير الى 1 فبراير 2024، وذلك في مقر نادي ضباط الحرس الوطني الكويتي.



وقد هدفت الفعالية التي تندرج ضمن جهود الهيئة المتصلة بمسؤوليتها الاجتماعية، وتحديدا المحافظة على سلامة منتسبيها وصحتهم امتدادا إلى أسرهم، والتي شارك فيها سبعة عشر متدربا ومتدربة من موظفي الهيئة إلى إكسابهم المعارف المطلوبة والمهارات اللازمة للتصرف مع الحالات الطارئة الناجمة عن مختلف الحوادث المحتملة، وإرشادهم إلى آليات التعامل مع حالات الإصابات الناتجة عن الحوادث، وتضمنت تلك الدورة مقدمة في الإسعافات الأولية شملت الجهاز التنفسي والجهاز الدوري، والإنعاش القلبي الرئوي (CPR)، والإسعاف الأولي، والإسعاف التعبوي.



وبهذه المناسبة، وجه رئيس مجلس المفوضين - المدير التنفيذي أ.د.أحمد الملحم كلمة شكر الى القيادة العليا للحرس الوطني والقائمين على تنفيذ هذه الدورة لمهنيتهم العالية وتعاونهم غير المحدود في استضافة الدورة وتسخيرهم جميع المقومات المطلوبة لإنجاحها، كما أشاد بالمشاركة الفاعلة لموظفي الهيئة خلال هذه الدورة لتحقيق الاستفادة القصوى من برامجها التدريبية.