

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب «كنز»، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، ويدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، وفيما يلي أسماء الفائزين: علي حسن العوض، أنيسة ابراهيم درداب، عايضة مزيد العتيبي، فهد عبدالكريم القطان، الشيخ فهد جابر الأحمد الصباح، فايض عودة الشمري، حبيب جعفر اسماعيل، محمد عبدالمحسن قاروني، محمد غلوم عبدالله، محمد خزعل الفضلي، الشيخ مبارك فيصل الصباح، نجيبة صالح الحمدان، نور عبدالله المحيطيب، سيد علي الموسوي، شريفة فيصل القطان، صلاح عبدالله حمدي، طلال عبدالله المطيري، تصور حسين مناور، الشيخ صباح الأحمد حمد الصباح (وتم التبرع فيها لمبرة مؤسسة مشاريع الخير)، زهرة عباس جيوالا.