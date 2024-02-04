ما أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم؟



أفضل طريقة لتعويض نقص اليود في الجسم هي استخدام الملح المعالج باليود، وتناول الأعشاب البحرية والبرسيمون (الكاكي) والفيجوا.



كما أن من أفضل الطرق لتعويض نقص اليود هو إضافة الملح المعالج باليود إلى الطعام وبالإضافة إلى ذلك يمكن تناول المأكولات والأعشاب البحرية والبرسيمون والفيجوا الغنية بعنصر اليود.



ولكن الكثيرين لا يفضلون هذه المواد أو يصعب عليهم الحصول عليها. لذلك يبقى الملح المعالج باليود أفضل مصدر لتعويض نقص اليود في الجسم.



ويؤكد الأطباء أنه يمكن الحصول على كمية قليلة من اليود إلى جانب الأدوية التي يصفها الأطباء في الحالات التي تزداد فيها حاجة الجسم لهذا العنصر بشكل حاد. وخاصة في فترة الحمل.



المصدر: «NEWS.ru»