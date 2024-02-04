

هادي العنزي



يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الصليبخات اختبارا صعبا عندما يواجه نظيره الكويت في الـ 5 مساء اليوم، على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في افتتاح منافسات الجولة الـ 6 للدوري العام لكرة السلة، فيما يخوض اليرموك مواجهة متكافئة مع القرين في الـ 7:30 مساء على ذات الصالة.



يسعى الكويت إلى التأهل إلى المربع الذهبي الحاسم، وهو في صدارة الترتيب، وقد رفع حامل اللقب رصيده إلى 22 نقطة، بعدما تغلب على اليرموك 124-70 الخميس، ومن شأن فوزه المتوقع اليوم أن يضعه ثاني الترتيب خلف القادسية المتصدر بـ 25 نقطة.



وفي المباراة الثانية، تبدو فرصة شباب القرين بالفوز أكبر من اليرموك الذي لا يعيش أفضل أيامه لتراجع نتائجه، ويدرك الفريقان جيدا أن فرصهما تلاشت تماما بالتأهل إلى الدور ربع النهائي الحاسم على لقب الدوري.