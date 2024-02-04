

مبارك الخالدي



حددت محكمة كاس الدولية جلسة استماع 29 الجاري للنظر في حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الجهراء، والجلسة هي الأولى للمحكمة الدولية للنظر في النزاع.



وكانت هيئة التحكيم الرياضي في البلاد قد قررت في سبتمبر 2023 بطلان انتخابات النادي التي جرت في 19 يناير 2023 وما ترتب عليها من آثار، حيث توالى نظر الملف داخليا عبر عدة دوائر قضائية، كما تعاملت اللجنة الأولمبية الكويتية والهيئة العامة للرياضة مع الحكم القضائي كل في مجال اختصاصها فيما يتعلق بتنفيذ ما جاء في حكم البطلان الأمر الذي امتدت آثاره على الألعاب الرياضية في النادي وبشكل خاص فريق كرة القدم.