

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرائدة في تمكين عملية التحول الرقمي في الكويت، عن اختتام رعايتها لبطولة Brisk العالمية للبادل التي أقيمت في الفترة من 28 إلى 30 يناير الماضي على ملاعب El Padel Academy، وذلك تماشيا مع استمرار دعم الشركة تجاه المجتمع الرياضي في الكويت، وخاصة بين مجتمع البادل المحلي، والتي تهدف إلى نشر تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع.



وفي بيان لها، أكدت شركة stc على الإقبال الناجح والمتميز الذي شهدته البطولة التي استمرت لمدة 3 أيام، حيث استقطب الحدث حشودا كبيرة للاستمتاع ولمشاهدة العديد من الفرق المشاركة للمنافسة على لقب البطولة. وشارك في البطولة 144 فريقا من عدة دول في خمس فئات مختلفة، حيث جمعت البطولة أفراد المجتمع الذين شجعوا فرقهم ولاعبيهم المفضلين في واحدة من أكثر الرياضات شعبية في الكويت.



وخلال البطولة، كان جناح stc المخصص بمثابة مركز للمشاركة والتفاعل، حيث قدم مزيجا غنيا من الأنشطة. وحصل المتفرجون والرياضيون على فرصة للمشاركة في المسابقات التفاعلية بجوائز مميزة.



ويتماشى الهدف الأساسي من تنظيم البطولة أيضا مع رؤية stc والتي تركز على تحفيز الشباب على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة البدنية مع ترسيخ القيم المجتمعية الإيجابية والمساهمة في تمكين جيل من الشباب الذين يعتبرون صناع المستقبل، فضلا عن رعايتها، شجعت شركة stc موظفيها على الانضمام إلى البطولة لتعزيز نمط حياة صحي في العمل وتعزيز مهاراتهم في العمل الجماعي للتفوق في حياتهم الشخصية والمهنية، وهو نهج تتبعه stc وتحث عليه دوما.



على مر السنين، كان لشركة stc دور بارز ومبتكر في السوق الكويتية، وقد دخلت في شراكة مع العديد من الكيانات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تخدم مصالح المجتمع.