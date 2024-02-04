

تشارك الكويت في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي انطلقت في إمارة الشارقة اول من أمس بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.

وقالت رئيسة الوفد الكويتي عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات قبيل انطلاق الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 الجاري إن مشاركة الكويت في البطولة تتمثل في 3 فرق وطنية هي أندية سلوى والفتاة والرماية الكويتية.

وأضافت ان الأندية الكويتية ستشارك في سبع ألعاب هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكراتيه والرماية و(القوس والسهم)، مؤكدة أهمية الحدث باعتباره فرصة مهمة للاعبات الكويتيات لتحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في المنافسات الرياضية العربية.



وأشارت حيات إلى حماس اللاعبات الكويتيات واستعداداتهن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي خاصة بعد النجاحات التي حققنها في النسخة السابقة للدورة وبغية تحقيق الإنجاز سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي، معبرة عن ثقتها بقدرة اللاعبات في المنافسة على أعلى مستوى وإظهار مواهبهن وقدراتهن.

وأكدت أهمية مشاركة الوفد الكويتي للنساء في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى بتعزيز مكانة المرأة الرياضية في الكويت، مبينة أن البطولة تعتبر كذلك فرصة للأندية الكويتية للاحتكاك مع فرق الدول العربية خاصة لعدم توافر مثل هذا النوع من المنافسات الرياضية التي تجمع عددا من الأندية العربية تحت منصة واحدة.



كما يشارك من الوفد الكويتي كل من رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان وعضو مجلس إدارة نادي سلوى الصباح نائلة العلي.