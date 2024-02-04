

‏مبارك الخالدي



قال عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم د.منصور باشا إن معسكر تركيا لمنتخبي الكويت مواليد 2008 ومواليد 2009 حقق أهدافه من خلال تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



‏وعاد وفد المنتخبين أمس بعد انتهاء معسكرهما في تركيا استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ‏وأضاف باشا أن المباريات الودية ساهمت في وقوف مدربي المنتخبين على مستوى اللاعبين، ومدى جهوزية كل لاعب، معتبرا أن ما ساعد على نجاح المعسكر توفير ما يلزم فيما يخص مقر إقامة الوفد وكذلك ملاعب التدريب. واعتبر أن هذا الإعداد يأتي ضمن برنامج وخطة عمل مجلس إدارة الاتحاد لتجهيز المنتخبات بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق أفضل النتائج في جميع مشاركاتها.