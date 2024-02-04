

عبدالعزيز جاسم



قرر كاظمة إنهاء التعاقد مع المدافع الفلسطيني ميشيل ميلاد والإبقاء على المدافع الجزائري عماد الدين عزي بعد مفاوضات كبيرة خلال اليومين الماضيين وإقناعه بالبقاء حتى نهاية الموسم على أقل تقدير، وذلك قبل إغلاق باب الانتقالات الأربعاء الماضي.

وبهذا يكون «البرتقالي» قد استقر على قائمة محترفيه الخمسة وهم عماد الدين عزي ومواطنه المدافع الجزائري رضا أمين ولاعبي الوسط النيجيري بنيامين تيدي الذي وصلت بطاقته الدولية أمس ومن غينيا بيساو توني سيلفا والأردني أحمد عرسان.

إلى ذلك، أجرى اللاعب عمر الحبيتر عملية جراحية في لندن تكللت بالنجاح وسيغيب على إثرها، وسينضم إلى قائمة المصابين وهم ناصر فرج «رباط صليبي»، وحسين كنكوني الذي يعاني من آثار عملية الرباط الصليبي ولم يتعاف بعد، وحارس المرمى الآخر فيصل السبيعي الذي يحتاج لنتطيف الركبة لكنه يحتاج لفترة لا تزيد على الشهر، وانضم اليهم المهاجم شبيب الخالدي بتعرضه لكدمة قوية في الانف وشد في العضلة الضامة.