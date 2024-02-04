بعدما كان «فيسبوك» الموقع المفضل للفئة الشابة قبل عشرين سنة، أصبح راهنا المنصة المحبوبة لدى الآباء. وبغض النظر عن أن طابعه بات أقل حداثة مقارنة بالمنصات الرقمية الأخرى، لا يزال موقع التواصل الاجتماعي هذا يستقطب مستخدمين جددا من آسيا والولايات المتحدة. وراهنا، تتراوح أعمار أكثر من نصف مستخدمي فيسبوك بين 18 و34 عاما، بحسب موقع «داتاريبورتال»، إلا أن قياس الاستخدام الفعلي لا يزال صعبا. وبعدما أطلقه مارك زاكربرغ وزملاؤه في هارفارد بتاريخ الرابع من فبراير 2004، توسع استخدام فيسبوك ليشمل جامعات أميركية أخرى، قبل أن يصبح متاحا للعامة سنة 2006.



وسرعان ما غزت الشبكة الاجتماعية التي كانت آنذاك مفهوما جديدا بالكامل، حياة غالبية مستخدمي الإنترنت.



وفي العام 2023، تخطى عدد مستخدمي فيسبوك لمرة واحدة على الأقل شهريا ثلاثة مليارات شخص، في رقم شهد تزايدا بـ3% عما سجل في العام 2022.