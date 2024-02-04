

أحبط رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محاولة ضخ نحو 11 كيلو من المواد المخدرة و133 ألف حبة مخدرة الى السوق المحلي.



وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن معلومات وردت إلى رجال المكافحة عن حيازة 3 أشخاص مواد مخدرة بقصد الاتجار، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبط المتهمين الثلاثة عقب كمين، وتمت مصادرة 6 كيلو من الشبو والحشيش و5 كيلو بودرة اللاريكا والحبوب.



هذا، واعترف الموقوفون الثلاثة بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، ومن ثم جرت إحالتهم والمضبوطات إلى نيابة المخدرات والخمور تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء.