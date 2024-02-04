توفي عن 76 عاما الممثل الأميركي كارل ويذرز الذي اشتهر بتجسيده دور الملاكم أبولو كريد في سلسلة أفلام «روكي».



وأوضحت عائلة كارل ويذرز في بيان أرسلته إلى موقع «ديدلاين» الإلكتروني أن الممثل فارق الحياة الخميس الفائت «بسلام أثناء نومه».



وأدى كارل ويذرز أدوارا في أكثر من 75 فيلما ومسلسلا تلفزيونيا أميركيا خلال مسيرته الفنية.



ومن أشهر الأدوار التي تولاها تجسيده شخصية بطل العالم في الملاكمة للوزن الثقيل أبولو كريد الذي يواجه روكي بالبوا (سيلفستر ستالون) على الحلبة في سلسلة أفلام «روكي» التي كان أولها عام 1976.



وباتت المباراة النهائية بينهما، بما تخللها من دماء ولكمات صورت بالحركة البطيئة، مشهدا لا ينسى في تاريخ السينما، ولحظة مرجعية في أفلام المنازلات القتالية.