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استبقنا الجميع بالثمانينيات صوب التوسع الخارجي للمساعدة على تدفق رؤوس الأموال والتجارة



استضاف برنامج «تمكن» التدريبي حلقة نقاشية حاضر فيها مدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر الذي شارك الشباب أبرز مراحل مسيرته الوظيفية، وأفضل السبل لتطوير مسارهم المهني، كما شارك معهم في نقاش مفتوح خبراته في العمل المصرفي.



وتعد هذه الحلقة النقاشية هي خامس حلقات برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية وحديثي التخرج، والذي يقام للعام الخامس على التوالي، برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم شركة Creative Confidence.



وفي مستهل حديثه، قال زيد الصقر: درست التمويل وحصلت على شهادة من جامعة بنتلي في بوسطن بالولايات المتحدة الأميركية، ثم التحقت بالعمل في شركة الوطني للاستثمار عام 2005، التي كانت حديثة التأسيس في هذا الوقت بعدد صغير من الموظفين إلى أن أصبحت شركة رائدة في إدارة الأصول والأعمال الاستثمارية في المنطقة واليوم تحمل هوية جديدة تحت شعار الوطني للثروات، حيث تقدم خدمات إدارة الثروات الشاملة.



وأضاف الصقر: على مدار 14 عاما قضيتها في الشركة كنت قادرا على تطوير مجموعة متنوعة من المهارات الفنية والمالية بداية من محلل مبتدئ حتى رئيس وحدة أسواق رأسمال الدين وهي جزء من إدارة الخدمات المصرفية الاستثمارية قبل الانتقال إلى بنك الكويت الوطني.



وأوضح أنه خلال فترة عمله في شركة الوطني للاستثمار امتلك خبرة واسعة في تمويل الشركات والدخل الثابت وأسواق رأس المال مع سجل حافل في تنفيذ صفقات سندات الدين التقليدية والإسلامية وكذلك الاكتتابات العامة والاكتتابات الخاصة لمجموعة متنوعة من العملاء المحليين والإقليميين ومتعددي الجنسيات.



وأكد الصقر للشباب أن التوجيه يشكل عنصرا مهما وحيويا في بداية الحياة المهنية والذي يشكل عقبة أمام كثير من الشباب الذي ينبغي عليهم التغلب على مثل هذه العقبات من خلال توجيه الأسئلة بشكل دائم مستمر والبحث والتعلم ومحاولة الاستفادة من الأرقام والبيانات والنظر إليها بصورة تحليلية لتطوير المهارات وتعميق الإلمام، لاسيما أن وجود قاعدة بيانات ومعلومات يسهل من اتخاذ القرارات الصحيحة خاصة في المواقف الصعبة وعند اتخاذ القرارات الاستراتيجية.



وتابع الصقر: «بعد الخبرات التي اكتسبتها في شركة الوطني للاستثمار على مدار 14 عاما، أصبحت لدي رغبة ملحة في البحث عن تحد جديد، وكنت أدرك أن إدارة الفروع الخارجية في البنك تتمتع بديناميكية تلبي شغفي وطموحي، لذلك قررت الانتقال إلى إدارة الفروع الخارجية في بنك الكويت الوطني، وتدرجت في السلم الوظيفي حتى أصبحت اليوم نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة».

وتطرق الصقر للحديث حول أهمية الفروع الخارجية لأنشطة وأعمال مجموعة بنك الكويت الوطني، وقال: «كانت البنوك في الكويت تصب تركيزها على العمل في السوق المحلي والتوسع في الأفرع المحلية، لكن مع تغير الظروف الجيوسياسية في الكويت والمنطقة وتشبع السوق المحلي أصبحت الحاجة ملحة إلى تنويع مصادر الدخل وخلق إيرادات جديدة متنوعة جغرافيا للبنك، من خلال التوسع وتنمية أنشطة أعمالنا خارج الكويت، حيث استطعنا الانتشار إقليميا ودوليا وأصبحنا نغطي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا».



وأضاف الصقر: «بنك الكويت الوطني كانت لديه رؤية استباقية منذ زمن طويل للتواجد الخارجي، حيث نملك فروعا خارجية عمرها أكثر من 40 عاما، ونقدم خدماتنا في أبرز المدن العالمية والمراكز المالية مثل نيويورك وباريس ولندن والصين وسنغافورة».



وأشار الصقر: «فروعنا الخارجية في البداية كانت تقدم خدمات بسيطة، باعتبار الكويت هي المقر الرئيسي لأنشطة أعمالنا، لكن مع مرور الوقت ورغبتنا في التوسع الإقليمي والدولي، استطعنا تقديم خدمات مصرفية مبتكرة وحلول استثمارية متطورة تلبي احتياجات العملاء، ويعد فرع بنك الكويت الوطني - فرنسا مركزا مهما، حيث نقدم من خلاله خدماتنا لمجموعة واسعة من العملاء في جميع أنحاء الدول الأوروبية بما فيها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من البلدان، ويشمل ذلك العملاء الكويتيين والخليجيين الذين لديهم أعمال في مختلف العواصم الأوروبية، بالإضافة إلى كبار العملاء والشركات الأوربية والعالمية».



وتابع الصقر: «نحرص دائما على العمل والتوسع في أنشطة التمويل مع كبرى الشركات والمؤسسات الرائد حول العالم».



وأكمل الصقر: «منذ 5 سنوات كان حجم أصول فروعنا الخارجية يمثل نسبة تقارب 27% من حجم أصول مجموعة بنك الكويت الوطني، وارتفعت هذه النسبة في الوقت الحالي إلى ما يقارب 40%، لكننا نتطلع خلال السنوات الـ 5 المقبلة إلى زيادة نسبة أصول الفروع الخارجية من إجمالي حجم أصول المجموعة».



وأكد الصقر أن «الوطني» يعمل باستمرار للمحافظة على موقعه الرائد في السوق المحلي وتعزيز مكانته على الصعيد الإقليمي من خلال سياسة التوسع خارجيا من أجل تنويع مصادر الدخل وزيادة معدلات النمو وتحقيق أكبر قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصالح.





الاستثمار في الذات



قدم الصقر نصائح إلى الشباب والخريجين الجدد من واقع خبرته، حيث أكد لهم أن الحصول على منصب أو الترقي والوصول إلى درجة وظيفية معينة ليس نهاية المطاف، لكن يجب أن تفكر في كيفية التطور دائما حتى تكون على قدر المسؤولية وتحمل أعباء العمل، لأن كل درجة وظيفية لها مسؤوليات مختلفة، لذلك يجب أن تكون على أهبة الاستعداد وتتسلح بالمهارات والخبرات اللازمة حتى تستطيع القيام بمهام وظيفتك باستمرار.



وحث الصقر شباب «تمكن» على ضرورة تطوير الذات، وقال: «إن أفضل الاستثمارات هو الاستثمار في الذات، عن طريق تطوير المهارات والتعلم المستمر واكتساب الخبرات من خلال طرح الأسئلة باستمرار والاستفادة من الكفاءات والخبرات التي تعمل معك».



وأضاف الصقر: «لا تخش الأخطاء وطرح الأسئلة لأنها إحدى طرق التعلم، لاسيما في بداية مسيرتك المهنية واحرص على التحلي بالصبر دائما، ولا تنتظر ببساطة الترقي في السلم الوظيفي من دون أن تبذل جهدا يؤهلك إلى استحقاق هذه الترقية، لأنه كلما ترقيت درجة وظيفية أعلى زادت المسؤوليات، لذلك يجب أن تكون مؤهلا لتحمل تلك المسؤوليات ولديك القدرة على مواجهة مشاكل العمل وحل تلك المشاكل».



الأفرع الخارجية توفر مجموعة من الخدمات المتنوعة



في رده على سؤال أحد المشاركين حول طبيعة عمل الفروع الخارجية، قال الصقر: «إن البنك يركز على تمويل مشاريع تقوم بها مؤسسات وحكومات وشركات عالمية في أسواق مختلفة».



وأضاف الصقر: «يقدم بنك الكويت الوطني مجموعة من الخدمات والمنتجات مثل أسواق المال والصرف، القروض القصيرة والمتوسطة الأجل، تمويل الشركات، التمويل التجاري والاعتمادات المستندية، الإقراض العقاري التجاري، الرهن والخدمات العقارية على المستوى الدولي».



كما يقدم «الوطني» خدمات التمويل العقاري التي تمكن العملاء من شراء وبيع العقارات السكنية والتجارية في العديد من الدول مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، وبالإضافة إلى ذلك يساعد البنك عملاءه في التواصل مع أفضل المستشارين المهنيين المتخصصين مثل المحامين وخبراء التثمين العقاري والمحاسبين، كما يقدم لهم الاستشارات حول معاملات التمويل العقاري، إضافة إلى شركات خارجية متخصصة بإدارة العقارات في كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.



وفي رده على سؤال آخر حول العمل في الفروع الخارجية، قال الصقر: «إن الوطني يحرص دائما على الاستعانة بالكفاءات والمواهب الوطنية الشابة ويعمل على تطويرها ببرامج متطورة وفق أحدث المعايير العالمية».