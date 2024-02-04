

يخشى ريال مدريد على صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم من جاره اللدود أتلتيكو الوحيد الذي هزم النادي الملكي هذا الموسم، وذلك عندما يتواجهان في دربي العاصمة ضمن المرحلة الثالثة والعشرين.



ويزور فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ملعب «سانتياغو برنابيو» ساعيا لتحقيق «هاتريك» الفوز على الخصم الأبدي ووضع العصا في دواليب سباق الفوز باللقب لريال، وإحياء آماله بالتتويج الـ 12 في تاريخه والأول منذ عام 2021.



ألحق أتلتيكو الهزيمة الوحيدة بريال في «الليغا» في سبتمبر الماضي عندما أسقطه على أرضه 3-1 في المرحلة السادسة، ما اعتبر صفعة قوية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذين حققوا 18 فوزا مقابل 3 تعادلات.



مذاك، انتفض ريال محققا سلسلة من 21 مباراة من دون خسارة، إلا انها توقفت مرة جديدة أمام «لوس روخيبلانكوس» بخسارته 2-4 بعد التمديد في ثمن نهائي كأس الملك في 16 يناير.



كان هذا الفوز بمثابة ثأر من الخسارة قبل أسبوعين أمام النادي الملكي 3-5 بعد التمديد في نصف نهائي الكأس السوبر في الرياض.



ويأمل أتلتيكو الدخول مجددا في سباق الصراع على اللقب، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 47 نقطة، متأخرا بفارق 10 نقاط عن ريال المتصدر و8 نقاط عن الوصيف جيرونا مفاجأة الموسم.



أصر سيميوني على أن المباريات السابقة ليس لها أهمية كبيرة قبل الدربي الثالث مع ريال مدريد في أقل من شهر.



ويعاني الفريقان من مشكلات في الدفاع، حيث يغيب عن صفوف أتلتيكو كل من الأوروغوياني خوسيه خيميني، وسيسار أزبيليكويتا، فيما يفتقد ريال جهود البرازيلي إيدر ميليتاو والنمساوي دافيد ألابا، إضافة إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



رأى أنشيلوتي الذي تنتظر فريقه مواجهة حاسمة أخرى السبت المقبل على أرضه أيضا ضد جيرونا، أن أتلتيكو لا يشكل عقدة لريال هذا الموسم، على الرغم من أن فريق سيميوني هز شباكه أربع مرات في اللقاء الأخير بينهما في مسابقة الكأس.



وتابع المدرب الإيطالي «لا أعتقد ذلك، لأننا فزنا عليهم قبلها بأيام قليلة» في الكأس السوبر.



وتابع: «أتلتيكو يملك لاعبين خطيرين للغاية، يمكنهم تسجيل الأهداف.. في آخر مباراتين ضدهم، كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل».