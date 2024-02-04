

تتجه الأنظار اليوم إلى ستاد الإمارات، حيث يتواجه أرسنال مع ضيفه ليفربول في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي، وذلك في موقعة قد تعيد «المدفعجية» إلى سباق اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 2004.



وبعد خروجه من الدور الثالث لمسابقة الكأس على يد ليفربول بالذات بالخسارة أمامه على أرضه 0-2 ومن قبلها أمام جاريه وست هام (0-2) وفولام (1-2) في الدوري، استعاد أرسنال توازنه في المرحلة الحادية والعشرين بفوز ساحق على جاره الآخر كريستال بالاس 5-0.



وواصل فريق «المدفعجية» صحوته بفوزه الأول على ملعب نوتنغهام فورست في جميع المسابقات منذ سبتمبر 2016 بتغلبه عليه 2-1 بفضل هدف وتمريرة حاسمة للبرازيلي غابريال جيسوس، ليبقي على فارق النقاط الخمس الذي يفصله عن ليفربول قبل الموقعة المرتقبة بينهما في لندن.

وقد تشكل المواجهة الفرصة الأخيرة لأرسنال من أجل إحياء آماله بلقب غائب عن خزائنه منذ أيام مدربه الفرنسي الأسطوري أرسين فينغر، لأنه سيصبح على بعد نقطتين من ليفربول في حال فوزه على فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، ما سيصب أيضا في صالح مان سيتي حامل اللقب الذي يتخلف بفارق 5 نقاط أيضا عن «الحمر» مع مباراة مؤجلة في جعبته.



ويأمل جمهور الفريق اللندني استعادة الموقع الذي كان عليه رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا لخمس مراحل بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة حين تربعوا على صدارة الترتيب قبل أن تتراجع نتائجهم.



وكان أرسنال يمني النفس بخدمة من جاره اللدود تشلسي حين حل ضيفا على ليفربول، لكن الأخير كشر عن أنيابه وبدا عازما على توديع كلوب الراحل في نهاية الموسم بأفضل طريقة من خلال فوز كاسح 4-1، محققا انتصاره الرابع تواليا في الدوري، وتحديدا منذ أن أجبره أرسنال بالذات على التعادل 1-1 في 23 ديسمبر على ملعب «أنفيلد».



الفوز في ملعب نوتنغهام فورست حمل رمزية مهمة جدا لأرسنال لأن هناك خسر حسابيا معركة اللقب الموسم الماضي لصالح مان سيتي بعد سقوطه 0-1 في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.



وقال أرتيتا بعد اللقاء: «لم نهضم حتى الآن ما حصل العام الماضي. أردنا تصحيح الأمور وكان بإمكاني الشعور بأنهم (لاعبوه) يتحدثون عن الأمر»، مشيدا بلاعبيه الذين «كانوا مركزين تماما».

ويسعى تشلسي إلى نسيان هزيمته القاسية أمام ليفربول والعودة إلى سكة الانتصارات حين يستضيف ولفرهامبتون.

وعلى غرار تشلسي، يتواجه مان يونايتد مع ضيفه وست هام مع طموح الإبقاء على حظوظه بالمركز الرابع، بما أنه يحتل حاليا المركز السابع بفارق 8 نقاط عن سبيرز وفيلا، ونقطة خلف منافسه في هذه المرحلة. كما يلعب بورنموث مع نوتنغهام.



إلى ذلك، سجل الشاب جاراد برانثوايت هدف تعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل عن ضائع، حارما توتنهام من الفوز على مضيفه إيفرتون (2-2).



وتعد هذه نقطة ثمينة لإيفرتون العريق الذي يحارب للهروب من منطقة الهبوط، فيما اخفق توتنهام برفع رصيده إلى 46 نقطة.



وبدا أن هدفي ريشارليسون



(4 و41)، وبينهما هدف جاك هاريسون لإيفرتون (30)، كافيان لمنح رجال المدرب الأسترالي أنج بوستيكوغلو الفوز. لكن الرمق الأخير كان لمصلحة «التوفيز» الذي يدفع هذا الموسم ثمن حسم 10 نقاط من رصيده لانتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.



وفي مباريات أخرى، أمس، تعادل نيوكاسل مع ضيفه لوتون تاون 4-4، كما تعادل بيرنلي مع فولام 2-2، فيما فاز برايتون على كريستال بالاس 4-1.