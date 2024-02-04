

يعود يوفنتوس الوصيف إلى لعب دور «الشرطي» مجددا حين يحل ضيفا على إنتر، في قمة المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. صراع على اللقب بين العملاقين يصفه ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس بـ «رجال الشرطة واللصوص»، معتبرا بعد الفوز على ساسوولو في 16 الشهر الماضي أن «اللصوص يهربون ورجال الشرطة يطاردون». لكن تحقيق الفوز الأول على «نيراتزوري» منذ مارس 2023 (1-0 في ميلانو) بعد تعادلين وخسارة، لن يكون سهلا أمام فريق منتش بتتويجه بلقب الكأس السوبر على حساب نابولي حامل لقب الدوري 1-0، ولو أن الأخير ليس في أفضل أحواله هذا الموسم.



كما أن هذا الصراع على قمة الترتيب لن يكون محصورا بين الفريقين فقط، بل ينسحب على الهدافين الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الأول (إنتر) والصربي دوشان فلاهوفيتش الثاني (يوفنتوس) إذ يحاول الأخير تقليص الفارق مع المتصدر الذي يبتعد عنه بسبعة أهداف (19 مقابل 12). ويسير إنتر بخطى ثابتة نحو تخطي غريمه وجاره ميلان بعدد الألقاب وحمل الكأس للمرة العشرين والاقتراب أكثر من يوفنتوس البعيد صاحب العدد القياسي بـ 36 لقبا، إذ إن الـ «نيراتزوري» حقق 54 نقطة من 21 مباراة، أقل بنقطتين فقط من نقاط نابولي في المرحلة عينها خلال الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق الجنوبي. واعتبر أليغري بعد التعادل مع إمبولي 1-1 في المرحلة الماضية أن «أحدا لم يتوقع أن نكون في هذا المركز في بداية الموسم، والتعادل لا يجب أن يجعلنا نخسر الثقة. لا يمكنك الفوز في كل مباراة».



في المقابل، يستعيد سيموني إنزاغي لاعبيه التركي هاكان تشالهان أوغلو ونيكولا باريلا بعد غيابهما في المرحلة الماضية بسبب الإيقاف، في حين يغيب المهاجم الپولندي أركاديوش ميليك عن «السيدة العجوز» عقب طرده في المباراة الماضية. وبعد الفوز على مضيفه فيورنتينا 1-0 في المرحلة الماضية، قال إنزاغي «لا يزال هناك الكثير من المباريات والطريق طويل». وأضاف: «أن تكون متقدما بفارق نقطة عن يوفنتوس أو أن تكون متخلفا بفارق نقطتين لا يغير الكثير في الوقت الحالي». وتابع: «المهم هو أن يستمر الفريق على هذا الطريق، لأن هناك الكثير من المباريات التي ستكون صعبة». ويستضيف نابولي التاسع وحامل اللقب فيرونا السادس عشر، ويلعب أتالانتا الرابع مع لاتسيو السابع.