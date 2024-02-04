

تغلب بايرن ميونيخ على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 20 للدوري الألماني، ليواصل مطاردة المتصدر باير ليفركوزن.



وسجل ثلاثية البايرن ألكسندر بافلوفيتش (45) وهاري كين (70) وماتياس دي ليخت (86)، بينما سجل هدف مونشنغلادباخ الوحيد نيكو إلفيدي (35)، ليرفع النادي البافاري رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن ليفركوزن المتصدر، بينما تجمد رصيد مونشنغلادباخ عند 21 نقطة في المركز 13.



ونجح البايرن في تعديل النتيجة في الدقيقة 45، بعد تلقي بافلوفيتش بينية مميزة من مولر داخل المنطقة، لينفرد بنيكولاس ويسدد كرة سكنت الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).



وفي مباريات أخرى، تغلب فيردر بريمن على مضيفه ماينز 1-0، وباير ليفركوزن على دارمشتات 2-0، وتعادل بوخوم وضيفه أوغسبورغ 1-1، كما تفوق شتوتغارت على مستضيفه فرايبورغ 3-1.