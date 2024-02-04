

قبل انطلاق الحفلين، التقت وسائل الإعلام «فنان العرب» محمد عبده و«القيثارة» نوال الكويتية والنجم مطرف المطرف، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة «روتانا» سالم الهندي، حيث عبر عبده عن سعادته بالتواجد في الكويت ومشاركة أهلها فرحة احتفالات فبراير والأعياد الوطنية، وقال: فرحة أهلنا في الكويت هي فرحتنا بالسعودية، ومشاركتي في حفلات فبراير هذا العام مختلفة، خصوصا أنها تأتي مع مناسبة تولي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، متمنيا له وافر الصحة والعافية.



من جانبها، أكدت نوال سعادتها بلقاء جمهورها في هذا الحفل المتميز، وقالت: «كل عام وديرتنا بخير، ووطننا شامخ، وأبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، الله يطول بعمره ويسدد خطاه ويكون سندا وذخرا لنا، مشيرة إلى أنها تدقق دائما في اختيارها للأغنيات التي تقدمها في حفلاتها لكي ترضي جميع الأذواق.



بينما قال المطرف: «أبارك لصاحب السمو أمير البلاد تولي مقاليد الحكم، حفظه الله ورعاه، وسعادتي كبيرة بلقاء جمهوري مجددا بقاعة «الأرينا كويت» لأنني «ولهت عليهم»، وأعدهم بتقديم كل ما ينال رضاهم من أغنيات، لافتا إلى أن ألبومه الجديد سيطرح قريبا.