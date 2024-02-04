بشرى شعبان



أكدت مراقبة المتابعة الوظيفية بالقطاع التعليمي ومراقب المكتب الفني في إدارة مكتب المدير العام بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي ان الكوادر العاملة في الهيئة، وخاصة في اللجان المتخصصة كافية، وعند الحاجة لأي زيادة في عددها فإن مسؤولي الهيئة يقومون مباشرة بالتواصل مع الجهات المعنية لزيادتها.



وأشارت في تصريح لـ «الأنباء» الى أن الهيئة عمدت إلى تطوير البوابة الإلكترونية بشكل متكامل، كما أدرجت ضمن برنامج «سهل» العديد من الاجراءات بالإضافة إلى الاجراءات التي تقدم أونلاين عبر بوابة الهيئة الالكترونية، وبالنسبة لمواعيد للجان الطبية، بينت العنزي أنها تقدم أونلاين، ويتم تبليغ بالموعد برسالة باليوم والوقت والحضور قبل ربع ساعة فقط، ولم يعد هناك توزيع أرقام أو فترة انتظار قبل الدخول اللجان.



وحول الاجراءات التي تقدم أونلاين، قالت العنزي إن من ضمن الإجراءات منحة الزواج وطلب استخراج شهادة المكلف بالرعاية، مشيرة إلى أن هناك برتوكولا موقعا مع الرعاية السكنية وربطا آليا وتتم المراجعة في الرعاية السكنية فقط على شهادة الإعاقة.



وحول تحديد درجة شدة الإعاقة، أشارت العنزي إلى أن اللجان الطبية المتخصصة كل في تخصصها تحدد درجة الإعاقة، وهناك إمكانية للتظلم الذي تتم دراسته من قبل لجنة التظلمات المكونة من أطباء مختصين من كلية الطب، علما أن اللجنة محايدة وتقدم رأيها الطبي وفق كل حالة.



وعن الرقابة على المؤسسات التعليمية، بينت العنزي أن هناك 3 فئات (الحضانات، المدارس، المراكز والمؤسسات التأهيلية)، مشيرة إلى أن الحضانات تصدر تراخيصها بالتعاون مع وزارة الشؤون إدارة الرقابة على دور الحضانات الخاصة، والمدارس من وزارة التربية إدارة التعليم الخاص والمراكز والمؤسسات التأهيلية تصدر عن طريق الهيئة.



وأضافت أن في الهيئة العديد من لجان الرقابة في القطاع التعليمي منها لجنة الرقابة العليا ولجنة ضبط الجودة في الحضانات والمراكز والمؤسسات بالإضافة إلى لجنة ضبط الجودة في المدارس، مشيرة إلى أن جميع اللجان من المتخصصين وفيها ممثلون من جهات حكومية مختصة إلى جانب الهيئة العامة بذوي الإعاقة وممثلون عن القوى العاملة ووزارتي التربية والصحة، وتقوم بعملها بشكل دوري أو بناء على طلب من لجنة الرقابة العليا أو على شكاوى من أولياء الأمور، كما تعمل اللجان على مدى العام وتقوم بزيارات مفاجئة على المؤسسات التعليمية والتأهيلية. وحول عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة المسجلين، أشارت الى انه بلغ عدد المسجلين بالهيئة حوالي 65 ألف معاق ومعاقة من مختلف الإعاقات والامتيازات تمنح وفق درجة الإعاقة (بسيطة، متوسطة، شديدة).



وأشارت العنزي الى أن فئة من ذوي الإعاقة تمنح شهادة إعاقة مدى الحياة، وهناك فئات أخرى تمنح وفق التقارير الطبية والحالة.