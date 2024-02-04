محمد القطان: «الدانة» تواصل صناعة المليونيرات وتشجيع عشرات آلاف العملاء على التوفير والادخار

بنك الخليج حقق طفرات غير مسبوقة في رحلة التحول الرقمي.. توّجت بإطلاق التطبيق الجديد كلياً

سلمى الحجاج: الطفرة التي يشهدها البنك ترتكز على ثروة كبيرة من المواهب والكوادر البشرية المميزة

نبذل جهوداً كبيرة في مجال تمكين المرأة والشباب ونركز على تطوير وتعزيز مهارات موظفينا

نجلاء العيسى: حملاتنا التسويقية في 2024 ستركز على إحداث التغيير في خدماتنا وفي حياة عملائنا

سطام المرزوق: إدارة الثروات تقدم خدمات نوعية تتناسب مع احتياجات وتطلعات العملاء



في محطة جديدة من المحطات المميزة لحساب مليونير الدانة، أعلن بنك الخليج المليونير رقم 21 في تاريخ سحوبات مليونير الدانة، لتكون الطفلة آلاء يوسف عادل المطيري، أصغر فائزة بأكبر جائزة في العالم، وأول فائزة بالجائزة، بعد زيادة قيمتها إلى مليوني دينار.



ولأن الأحداث المميزة تتطلب أماكن على نفس المستوى من التميز، وقع اختيار بنك الخليج على حديقة الشهيد، بما لها من رمزية ومكانة، كأحد أكبر الحدائق العامة في الكويت والمنطقة، لتكون شاهدا على إعلان الفائز بأكبر جائزة مرتبطة بحساب مصرفي في العالم، وبما يواكب استراتيجية بنك الخليج الداعمة للاستدامة البيئية.



بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة أرنست آند يونغ، ووسط أجواء من الترقب والإثارة التي عاشها عملاء حساب مليونير الدانة ترقبا لإعلان سعيد الحظ، أعلن بنك الخليج اسم الفائز.



الخدمات الرقمية



وقال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية محمد القطان: نرحب بالحضور ونبارك للفائزة بالجائزة السنوية الكبرى وكونها الفائز الأول بالجائزة بعد زيادة قيمتها إلى مليوني دينار، ونتمنى حظ أوفر لباقي العملاء في السحوبات المقبلة.



وأشار إلى أن حساب مليونير «الدانة» يواصل تحقيق أحلام العملاء وصناعة المليونيرات وتشجيع عشرات الآلاف على التوفير والادخار، وأضاف: من لم يحالفه الحظ بالفوز بجائزة المليونين دينار سيكون على موعد مع السحب نصف السنوي على جائزة بقيمة مليون دينار في 18 يوليو المقبل.



واستعرض القطان التطورات الكبيرة التي شهدتها الخدمات المصرفية في البنك والطفرات غير المسبوقة في رحلة التحول الرقمي، والتي شملت النسخة الجديدة كليا من تطبيق بنك الخليج على الهواتف الذكية والمنتجات النوعية التي تلبي تطلعات العملاء.



وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي تواصلت بنجاح، لتشمل الخدمات الإلكترونية والفروع وأجهزة الصراف الآلي ومركز الاتصال لتجعل من خدمات بنك الخليج من الأسهل والأسرع والأفضل في القطاع المصرفي وبتكنولوجيا جديدة تتجاوز طموحات العملاء، وذلك ضمن استراتيجية البنك 2025 التي تستهدف تكريس مكانة «الخليج» كبنك للمستقبل.



وتابع: بالتوازي مع تطوير الخدمات ومساعيه المتواصلة لتحسين تجربة العميل، أطلق بنك الخليج هوية جديدة للفروع، تعتمد بشكل كبير على مفهوم الخدمة الذاتية، ليجري تطبيقها تباعا على شبكة فروعة القائمة، كما أطلقنا أول فرع صديق للبيئة في منطقة صباح الأحمد السكنية.



واختتم القطان كلمته بالقول إن البنك سيواصل الاستثمار بسخاء لتوفير تجربة غير عادية للعملاء، من خلال التركيز على بناء قدرات رقمية فائقة التطور وتعزيز مهارات موظفينا لنجعل خدماتنا السهلة أكثر سهولة.



الكوادر البشرية



من جانبها، أشارت مدير عام إدارة الموارد البشرية سلمى الحجاج إلى أن الطفرة التي يشهدها البنك ترتكز على ثروة كبيرة من المواهب والكوادر البشرية المميزة، منوهة إلى أن بيئة العمل المثالية في بنك الخليج، جعلت منه إحدى الوجهات الأكثر توظيفا واستقطابا للمواهب والكفاءات في القطاع الخاص الكويتي.



ونوهت إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك في تمكين المرأة والشباب، ومساعيه المتواصلة لتطوير وتدريب موظفيه، بالتعاون مع أرقى المؤسسات العالمية والمحلية مع تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وبينت أن تمكين المرأة ودعم تطورها الوظيفي حاجة اقتصادية، لافتة إلى أن الشركات التي توفر فرصا متكافئة للجنسين تزيد فيها مستويات الربحية والإنتاجية والابتكار وينعكس ذلك إيجابا على سمعتها وقيمتها السوقية.



عام التغيير



بدورها، قالت نائب المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية إدارة التسويق، نجلاء العيسى إن الطفرة الكبيرة التي شهدها بنك الخليج جعلت من تجربة العميل السهلة أكثر سهولة، من خلال توفير خدمات تتسم بالسهولة والابتكار تلبي طموحات العملاء وتسهل حياتهم وتسهم في تحقيق النمو المستدام.



وأضافت: أطلقنا على 2024 عام التغيير، بعد نجاحنا العام الماضي في التوعية بأهمية الادخار والتوفير من خلال برامج وحملات توعوية تحث وتشجع العملاء على الادخار، والذي توج بزيادة قيمة الجائزة الكبرى لسحب مليونير الدانة إلى مليوني دينار.



وأشارت إلى أن حملات بنك الخليج هذا العام ستركز على إحداث التغيير في البنك وفي حياة عملائنا، مشيرة إلى رزنامة 2024، تحت شعار «معاكم دوم في عام التغيير»، حيث يحمل كل شهر من شهور السنة قيمة معينة تتعلق بالتغيير مثل «العزيمة» و«تحد الذات» و«الطموح» و«اكتساب مهارات جديدة» و«الثقة بالنفس» وغيرهم.



إدارة الثروات



من جانب آخر، قال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية - إدارة الثروات سطام المرزوق: يحرص بنك الخليج على تقديم خدمات نوعية لعملاء إدارة الثروات، تتناسب مع احتياجاتهم وتتماشى مع أسلوب حياتهم، وتسهم في استقطاب المزيد من ذوي الملاءة المالية المرتفعة الباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزا.



وأشار إلى أنه في إطار استراتيجية 2025، سعى البنك إلى تعزيز وزيادة الخدمات التي تلبي احتياجات عملاء إدارة الثروات وتمكنهم من إجراء عملياتهم المصرفية بسهولة ويسر، والعمل بشكل متواصل على توطيد العلاقة بين البنك وعملائه المميزين، من خلال استطلاع ودراسة احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية بشكل مستمر.



محمد تقي: أسرع برنامج مكافآت بحلة جديدة



في إطار حرص بنك الخليج على مكافأة عملائه، أعلن مساعد مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد تقي عن إطلاق برنامج مكافآت بنك الخليج بحلة جديدة، تجعل العملاء يستطيعون استبدال نقاطهم فورا من خلال تطبيقنا على الهواتف الذكية.



حساب «نيو» للأطفال



ضمن المنتجات الجديدة التي يطلقها في عام التغيير، كشف تقي عن إطلاق حساب «نيو» للأطفال لتشجيع الأطفال على التوفير، مبينا أن بنك الخليج على موعد من تغييرات جوهرية جديدة في 2024، بعضها بدأ بالفعل، والباقي جار العمل على إعداده وسيرى النور قريبا.



مهدي سليمان: دور حيوي في التوعية بأهمية الادخار



أشار مدير أول - إدارة التسويق مهدي سليمان إلى مساعي بنك الخليج المتواصلة لنشر الثقافة المالية في توعية مختلف شرائح المجتمع بأهمية التوفير، وتشجيعهم على زيادة ادخاراتهم من خلال حسابات التوفير، مشيرا إلى دور بنك الخليج المميز في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



نبيل شعيل.. حاضراً



في إطلالة مميزة ظهر المطرب الكويتي الشهير نبيل شعيل في إعلان ترويجي تم عرضه خلال حفل مليونير الدانة تناول التطورات الكبرى التي شهدها بنك الخليج على مستوى الخدمات الرقمية.



النجم والمطري.. مقدما الحفل



قدم الحفل كل من المذيعة والممثلة الشهيرة إيمان النجم ومساعد مدير إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج أحمد المطري.



الخطاطة الكويتية شيماء العازمي



في إطار حرصه على دعم المواهب الشبابية الكويتية، ومساعيه المتواصلة لتمكين المرأة، استعان بنك الخليج بالخطاطة شيماء العازمي، لكتابة اسم الفائز بالجائزة الكبرى على الشيك الكبير، وكتابة أسماء الراغبين من الحضور على نسخة تذكارية.



ترسيخ مبادئ الاستدامة



ضمن جهوده لترسيخ مبادئ الاستدامة في المجتمع، حرص بنك الخليج على استخدام أكياس معاد تدويرها من المواد المستخدمة في الحملات الإعلانية بالشوارع عن حساب مليونير الدانة.



معرض لمليونيرات الدانة



على هامش حفل الدانة، نظم بنك الخليج معرضا أرشيفيا لمليونيرات الدانة السابقين، منذ أن كانت الجائزة الكبرى مليون دولار حتى وصلت إلى 2 مليون دينار.