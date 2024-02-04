رشيد الفعم



نقل مصدر نيابي الخطوط العريضة لبرنامج عمل الحكومة الذي تعكف السلطة التنفيذية على صياغته حاليا.

وقال المصدر، خلال حديثه لـ «الأنباء»، إن العناوين الرئيسية للبرنامج ستتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء غد، حيث ستتضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل دفع عجلة التنمية وتحقيق الإنجاز المطلوب.

وبين المصدر أنه وحسبما ورده من معلومات، فإن وزير المالية سيقدم عرضا عن مسودة برنامج عمل الحكومة.

وأوضح ان البرنامج سيتضمن منهجا لعمل الحكومة في سبيل تحقيق التنمية والإنجاز المطلوب ودفع عجلتها بعناوين عدة، على رأسها اقتصاد منتج وفعال، وسيحتوي على أبواب عدة، من ضمنها أجندات اقتصادية من شأنها تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوقع ان يتم إرساله إلى مجلس الأمة قريبا.

وشدد على ان الجانب النيابي بانتظار الخطوة الحكومية التي سيبني عليها جدول أعمال الجلسات المقبلة، وربما ترتيب جدول الأولويات بشكل مغاير يعتمد على المقاربة في التوجهات والاهتمامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتأجيل غير المتفق عليه، ودراسة ما هو قابل للنقاش وتمرير الممكن وفقا للمستجدات الحالية.