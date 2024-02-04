أصبحت ميشيل أونيل رسميا أمس أول جمهورية مؤيدة لإعادة توحيد إيرلندا تتولى رئاسة حكومة إيرلندا الشمالية، ما يشكل تحولا تاريخيا في المقاطعة البريطانية التي شهدت نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود بين الجمهوريين الكاثوليك بمعظمهم، والوحدويين البروتستانت.



وعينت زعيمة حزب «شين فين» في إيرلندا الشمالية البالغة 47 عاما رئيسة للوزراء بعد عودة المؤسسات في المقاطعة إلى العمل.



وتعطلت المؤسسات في إيرلندا الشمالية لمدة عامين بسبب مقاطعة الوحدويين التابعين لـ «الحزب الوحدوي الديموقراطي»، عملها اعتراضا على الترتيبات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست والتي اعتبروها تهديدا لمكانة إيرلندا الشمالية كجزء من المملكة المتحدة.



وتحدثت أونيل أمام أعضاء البرلمان الذين تجمعوا في قصر ستورمونت في إيرلندا الشمالية عن «يوم تاريخي» و«حقبة جديدة» وتعهدت بأن يكون البرلمان «للجميع»، مشددة على أنه «لم يكن من الممكن أن يتخيل جيل والديها» أن يرأس قومي السلطة التنفيذية المحلية.



واعتبرت رئيسة حزب «شين فين» في جزيرة إيرلندا قاطبة ماري لو ماكدونالد لدى وصولها إلى ستورمونت، أن حكومة ايرلندا الشمالية «لا يمكن أن تكون في أياد أفضل». وأضافت «إنه انتصار للجميع اليوم، وإثبات على أن المساواة والشمول مدرجان على جدول الأعمال».



وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة للسلام الموقع في 10 أبريل 1998 والذي أنهى نزاعا داميا استمر ثلاثة عقود في إيرلندا الشمالية ونص على أن تقاسم الحكم فيها، ستتولى منصب نائب رئيس الوزراء إيما ليتل بينغيلي من الوحدويين.



في مايو 2022 تصدر حزب «شين فين» القومي الانتخابات المحلية في إيرلندا الشمالية، محققا تحولا غير مسبوق في تاريخه، بعدما كان في السابق واجهة سياسية للجيش الجمهوري الإيرلندي، لكن عرقلة «الحزب الوحدوي الديموقراطي» لعمل السلطات منع ميشيل أونيل من تولي منصبها.



وتتولى الحكومة المحلية في إيرلندا الشمالية شؤونا على غرار السكن والصحة والتوظيف والزراعة والبيئة. وكانت لندن تولت إدارة الشؤون اليومية لمدة عامين بسبب المقاطعة التي تسببت باستياء لدى السكان.



وبعد أشهر من المفاوضات مع الحكومة البريطانية، أعلن الوحدويون التابعون لـ «الحزب الوحدوي الديموقراطي» إنهاء المقاطعة. وأدت المقاطعة إلى شلل البرلمان والسلطة التنفيذية المحلية في إيرلندا الشمالية حيث يتقاسم السلطة جمهوريون مؤيدون لإعادة التوحيد مع جمهورية إيرلندا المجاورة، و«الحزب الوحدوي الديموقراطي» (دي يو بي) المحافظ المتشدد المؤيد بشدة للانتماء إلى المملكة المتحدة.



واعتبر زعيم «الحزب الوحدوي الديموقراطي» جيفري دونالدسون أن حزبه «أحدث التغيير الذي وصفه كثيرون بالمستحيل»، لافتا إلى أنه تم اجتياز مسار صعب.



واعتبر أنه «يوم جيد لإيرلندا الشمالية»، حيث «يتم احترام مكانتنا داخل المملكة المتحدة وسوقها الداخلية وحمايته».