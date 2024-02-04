ينطلق صباح غد الإثنين الساعة التاسعة صباحا المؤتمر الثاني في الكويت لـ «CIPD Middle East» ويستمر 3 أيام من 5 إلى 7 الجاري، وذلك تحت شعار «الرؤى والتحديات والفرص التي تأتي مع بناء الثقافة الشاملة لجذب قوى متنوعة».



وقال المنسق العام للمؤتمر عادل العلاطي ان مؤتمر الكويت الثاني للتنوع والشمولية الذي سيعقد بالتعاون منظمة «CIPD Middle East» ورعاية «زين» ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على مدار3 أيام سيستضيف متحدثين خبراء ومتخصصين في القوى العاملة والتنوع والشمول والصحة النفسية والمهنية، إضافة إلى حضور عدد من منتسبي القطاع النفطي والبنوك وشركات الاتصال، وذلك في فندق جميرا شاطئ المسيلة.



وأوضح العلاطي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي والتفاهم والحوار حول موضوعات التنوع والشمول والمساواة في بيئة العمل، إذ يجمع مهنيين وخبراء وقادة فكر وأفراد من خلفيات متنوعة لمناقشة التحديات وتبادل أفضل الممارسات واستكشاف إستراتيجيات مبتكرة لتعزيز البيئات الشاملة.



وبين العلاطي أن المؤتمر سيناقش كذلك مواضيع ذات صلة بالموارد البشرية بمشاركة 22 متحدثا سيقدمون مجموعة محاضرات وورش عمل وجلسات نقاشية، داعيا الراغبين في التسجيل أو الاطلاع على أجندة المؤتمر إلى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dikuwait.com