

أبدع نجوم منتخب قطر «العنابي» وتأهل إلى المربع الذهبي، وتألق الحارس مشعل برشم في صد ثلاث ركلات ترجيحية، ليقود فريقه إلى نصف النهائي.



وقد نظيره الاوزبكي بركلات الترجيح 3-2، وذلك بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «البيت»، في آخر مواجهات الدور ربع النهائي لكأس آسيا لكرة القدم، ليضرب «العنابي» موعدا مع نظيره المنتخب الإيراني في الـ 6 مساء الأربعاء المقبل بالدور قبل النهائي للبطولة.



بداية مثيرة شهدتها مواجهة قطر وأوزبكستان منذ دقائقها الأولى، وكاد أكرم عفيف أن يسجل لـ «العنابي» لكن يقظة الحارس أوتكير يوسوبوف حالت دون الهدف الأول (11)، واستشعر لاعبو المنتخب الأوزكبي بخطورة الموقف سريعا، فبادروا بترتيب صفوفهم، وبادر المنتخب المضيف بالهجمات، لكنهم اصطدموا بصلابة الدفاع القطري بقيادة طارق سلمان، والمهدي مختار.



وقد تبادل مهاجما «العنابي» أكرم عفيف والمعز علي مراكزهما غير مرة، مما تسبب في إحداث ربكة لدفاعات «الأوزبك»، وتمكن قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس من اختراق الجهة اليمنى للفريق الأوزبكي، ليسدد من زاوية ضيقة وتضرب الكرة بيد ورأس الحارس يوسوبوف مسجلا هدفا في مرماه ومعلنا تقدم «العنابي» (19)، وكاد أوتابيك شوكوروف أن يعادل النتيجة، لكن براعة الحارس مشعل برشم أرسلت محاولته إلى ركلة ركنية (31)، واقترب عباسبيك فايزوليف كثيرا من التسجيل، بعدما تهيأت له فرصة سهلة للتسجيل، لكن فدائية محمد وعد حالت دون تسجيله (34)، ولم يسكن لاعبو «العنابي» للدفاع وكادوا ان يضاعفوا النتيجة في الدقيقة 41، لكن رأسية المهدي مختار وجدت الحارس يوسوبوف في الانتظار، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر بهدف دون رد.



بدأ المنتخب الأوزبكي عازما على معادلة النتيجة في الشوط الثاني، وتحصل على ما أراد في الدقيقة 59 عندما سدد إيديلجون هامروبيكوف في أقصى الزاوية اليسرى على يسار برشم معادلا النتيجة لفريقه، وسعى الإسباني بارتولومي ماركيز لوبيز مدرب المنتخب القطري لمعاودة التقدم من جديد، لكن محاولات لاعبيه لم تجد طريقها للشباك «الأوزبكية»، وتبادل الفريقان الأفضلية على مدار الشوط الثاني، لكن دون الوصول إلى الشباك، حتى محاولة أكرم عفيف الأخيرة ردها القائم (10+90)، لتذهب المواجهة إلى شوطين اضافيين بعد التعادل 1-1.



لم يتوقف «العنابي» عن سعيه للتأهل لنصف النهائي، لكن واصل الحظ الوقوف إلى جانب خصمه مرة تلو الأخرى، ولم تجد تسديدة البديل عبدالعزيز حاتم سوى العارضة لتمنعها من ولوج الشباك الأوزبكية في بداية الشوط الإضافي الأول (93)، واستمرت المحاولات من كلا الفريقين طوال الشوطين الإضافيين، لكن غاب الاستغلال الأمثل للفرص، لعل آخرها تسديدة المعز علي التي مرت إلى جانب القائم الأيسر للمرمى الأوزبكي، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب القطري.