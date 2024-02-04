

الدوحة - فريد عبدالباقي



عاشت بعثة المنتخب الأردني أجواء احتفالية كبيرة عقب بلوغ الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 المقامة في قطر للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على طاجيكستان 1-0 على ستاد أحمد بن علي في الدور ربع النهائي.



وسجل مدافع طاجيكستان فهدات هانونوف خطأ في مرمى فريقه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 بعد أن اصطدمت به الكرة الرأسية لمدافع «النشامى» عبدالله نصيب وتحولت إلى الشباك، ليبلغ المنتخب الأردني «مربع الكبار» وسيلاقي بعد غد (الثلاثاء) كوريا الجنوبية الفائزة على أستراليا 2-1 بعد التمديد لوقت إضافي. وتابع اللقاء ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وزوجته الأميرة رجوة من المدرجات.



وأعرب المدرب المغربي لمنتخب الأردن الحسين عموتة، عن سعادته الكبيرة بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة القارية.



وتحدث المدرب عقب المباراة مقدما الشكر إلى اللاعبين وأثنى على ما قدموه، مشيرا إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا في المواجهة التي وصفها بالصعبة حيث لعبوا مع منتخب قوي وعنيد، كان منظما في أرضية الملعب، مشيرا إلى أنهم نجحوا في التعامل مع اندفاع المنتخب المنافس خاصة في الشوط الثاني، كما أثنى على دور أعضاء الجهاز الفني الذين عملوا بجد وإخلاص لتحقيق النتيجة المرجوة في المباراة. وأكد عموتة أن التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة سيكون دافعا كبيرا لمحاولة الوصول إلى النهائي في هذه النسخة ومواصلة المشوار، بتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة، أمام منتخب كوريا الجنوبية، معربا عن أمله في مواصلة المشوار بالمنافسة وعدم الاكتفاء بالتواجد في الدور نصف النهائي فقط.



وقال مدافع الأردن يزن العرب الذي اختير أفضل لاعب في مباراة طاجيكستان، إن الانتصار جاء عن جدارة واستحقاق، بعد مجهود كبير بذله اللاعبون، مبديا اعتزازه بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالعبور إلى الدور نصف النهائي.



إصابة التعمري بسبب «سيلفي»



هذا، وخضع لاعب منتخب الأردن موسى التعمري إلى فحوصات طبية لتحديد مدى إصابته، حيث تعرض لضربة في الرأس خلال احتفالية مع الجماهير بالانتصار على الطاجيكي، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، حيث سارعت الجماهير لالتقاط «السيلفي»، إلا أن التعمري تعرض للإصابة بموبايل أحد المشجعين.