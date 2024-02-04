

أكد المدرب الألماني لمنتخب كوريا الجنوبية يورغن كلينسمان، جدارة لاعبيه بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر بعد خوضهم مباريات قوية، آخرها الفوز على منتخب أستراليا 2-1 على ستاد الجنوب خلال المواجهة التي امتدت إلى وقتين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل 1-1 على ستاد الجنوب، وبذلك يلتقي مع الأردن في «المربع الذهبي» بعد غد (الثلاثاء).



وقال المدرب كلينسمان: «لقد لعبنا مباراة جيدة، وكنا الأفضل في كثير من أوقات المباراة، وحققنا الفوز الذي وضع المنتخب في نصف النهائي أمام المنتخب الأردني القوي»، لافتا إلى أن المنتخب الكوري الجنوبي لعب مباريات قوية في البطولة، وخاض أوقاتا إضافية في مباراتين متتاليتين، ورغم ذلك كان مستوى الأداء البدني للاعبين عاليا.



وعن غياب بعض العناصر المؤثرة بالمنتخب في المباراة المقبلة، أوضح كلينسمان أنه سيعمل على إيجاد الحلول رغم الغيابات المؤثرة، لاسيما في وسط الملعب.



وسجل ثنائية المنتخب الكوري الجنوبي كل من هوانغ هي تشان (90+6) من ركلة جزاء، وسون هيونغ مين (104)، فيما سجل كريغ غودوين هدف المنتخب الأسترالي في الدقيقة (43).



لعب المنتخب الأسترالي المباراة بعشرة لاعبين، بعد أن تلقى لاعب وسطه إيدن أونيل البطاقة الحمراء (105+4)، وعجز لاعبوه عن بلوغ المرمى الكوري، وودعوا المسابقة من الدور ربع النهائي.